El Atlético de Madrid acelera por Morten Hjulmand

El Atlético de Madrid afronta un verano en el que se prepara para dar un paso importante en el mercado. El club rojiblanco trabaja con varios perfiles en agenda, pero con una prioridad clara para el equipo que dirige el 'Cholo' Simeone: incorporar un pivote de primer nivel que eleve el rendimiento inmediato del equipo en las grandes citas de la temporada.

En ese sentido, el Atlético de Madrid ha acelerado en las últimas horas su interés por Morten Hjulmand, centrocampista del Sporting de Portugal, hasta el punto de que distintas informaciones apuntan a que el internacional danés se ha convertido en el principal objetivo del club colchonero para reforzar la medular este verano.

X

Según la emisora portuguesa Antena 1, el club rojiblanco ya intentó su incorporación en el pasado mercado invernal con una oferta cercana a los 25 millones de euros, insuficiente para convencer al conjunto lisboeta. Ahora, el escenario ha cambiado y el Atlético estaría dispuesto a elevar significativamente su propuesta.

En esta nueva ofensiva, el Sporting de Portugal se mantiene firme en su valoración. El traspaso del capitán no saldría por menos de 40 millones de euros, una cifra que sitúan como el punto de partida real para abrir negociaciones.

El club portugués considera a Hjulmand una pieza clave del proyecto, pero es consciente de que el jugador se ha revalorizado tras su rendimiento en la Liga portuguesa y en competiciones europeas. El Atlético, por su parte, ve en él un perfil prioritario para reforzar el equilibrio del centro del campo de Diego Pablo Simeone.

Morten Hjulmand, centrocampista del Sporting de Portugal / EFE

Además, el club madrileño trabaja para adelantarse a la competencia de otros equipos europeos que también siguen al futbolista, lo que podría acelerar una operación de alto impacto económico en el Metropolitano. En paralelo, en Portugal apuntan incluso a contactos avanzados en el plano personal entre el jugador y el Atlético, aunque el acuerdo entre clubes todavía no está cerrado y se mantiene como el gran obstáculo de la operación.

Noticias relacionadas

Con contrato en vigor hasta 2028, Hjulmand se perfila como uno de los nombres propios del mercado en la posición de pivote defensivo. Si las negociaciones avanzan en la línea actual, el danés podría convertirse en la primera gran inversión del Atlético de Madrid este verano.