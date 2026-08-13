El Atlético le cierra la puerta a Pubill

Marc Pubill ha vivido un crecimiento exponencial en los últimos quince meses. En mayo de 2025, el jugador era lateral derecho en Segunda División con el Almería, y ahora es campeón del mundo y una pieza clave en la defensa del Cholo Simeone jugando como central.

El camino para llegar hasta donde está hoy no ha sido fácil: el Atlético pagó 16 millones de euros en julio del año pasado, pero fue completamente ignorado por su entrenador en su llegada: su primera titularidad llegó el 29 de noviembre, y lo hizo jugando en el centro de la defensa, una posición que no era la habitual para él.

Pubill rindió a un gran nivel en un momento en el que el Atlético tenía problemas en defensa, y terminó convirtiéndose en uno de los centrales de las grandes noches para el Cholo Simeone, algo que le dio entrada a la lista de la selección española. El jugador destaca por su intensidad, cada partido se deja la vida en el campo, por lo que ha encajado a las mil maravillas con la filosofía del club.

Este gran rendimiento ha llevado a que otro gran club europeo se haya interesado en ficharle: el Arsenal. El equipo de Arteta tiene una de las mejores parejas de centrales de la actualidad, formada por Saliba y Gabriel Magalhaes, pero según informa Fabrizio Romano, la dirección deportiva liderada por Andrea Berta está sondeando la incorporación del defensa catalán.

El conjunto 'gunner' ya ha contactado con el Atlético para empezar las negociaciones, pero han recibido una respuesta tajante: no escucharán ofertas por Pubill. El jugador tiene una cláusula de 500 millones de euros y tiene contrato hasta 2030, uno que podría renovarse al alza gracias al gran rendimiento mostrado la pasada campaña.

Marc Pubill y Jude Bellingham durante la semifinal de la Supercopa de España / Kai Forsterling

Julián Álvarez y Marc Pubill: situaciones similares, pero no idénticas

Este caso puede recordar al que vive actualmente Julián Álvarez, jugador del Atlético a día de hoy pese a su voluntad de salir del club. Por mucho que la dirección deportiva cuenta con ambos jugadores para esta temporada, el caso de Pubill es distinto.

El defensa en ningún momento ha expresado su deseo de abandonar la entidad, de hecho es muy feliz actualmente en el Atlético, por lo que, salvo sorpresa, Marc Pubill seguirá siendo una pieza clave en el conjunto del Cholo Simeone. Además, tendrá nuevo compañero en la zaga: el 'Cuti' Romero, un jugador que encajará perfectamente en el estilo de juego del equipo.