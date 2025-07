El Atlético se lanza a por Hancko tras el esperpento de Arabia: "Escandaloso e inaudito"

El Atlético de Madrid ha reactivado un fichaje que daba por perdido hace tan solo unas horas. Y es que lo que le ha sucedido a David Hancko roza el surrealismo. El futbolista eslovaco lo tenía todo firmado con el Al-Nassr para poner fin a su etapa en el Feyenoord, sin embargo, el club saudí le dejó tirado en un hotel de Austria, donde el equipo de Arabia está realizando la pretemporada.

El acuerdo estaba cerrado. El Feyenoord iba a recibir 40 millones de euros, en lo que iba a ser el mayor traspaso de su historia. Pero todo se torció cuando David Hancko aterrizó en Austria y se dirigió al hotel en el que se alojaba el Al-Nassr durante su stage. Allí, el club saudí le dejó tirado, ni siquiera le dejó alojarse y le aseguró que no le iban a firmar, un hecho "escandaloso e inaudito".

Así lo contó Raymond Salomon, un portavoz del Feyenoord, que aseguró que "el jugador había llegado a un acuerdo con el Al-Nassr y el Feyenoord también". "Cuando llegó al campo de entrenamiento, de repente le dijeron que ya no era bienvenido. Evidentemente no se le esperaba en el campo de entrenamiento. Esperó en un hotel cercano hasta hoy (ayer), que le dijeron que el club cancelaba su visita. Esto no tiene precedentes", denunció Salomon.

El Atlético, atento

"David ha estado meses dándole vueltas a la cabeza. El trato se cerró, pero al final se echaron atrás con todo tipo de mentiras. Hasta donde yo sé, esta forma de tratar con un jugador nunca se había visto antes. Nos solidarizamos con David, no podemos aceptar que le traten así", añadió Salomon.

Medios holandeses aseguran que Hancko ya se había despedido de todos sus compañeros e incluso había vendido el piso en el que vivía en Róterdam. Ahora su futuro vuelve a estar en el aire y, a pesar de que el Feyenoord le recibe de nuevo con los brazos abiertos, todo apunta a que se marchará de Países Bajos.

Ahí es donde podría entrar en juego el Atlético de Madrid, uno de los clubes más interesados en el central eslovaco hasta que aparecieron los millones de Arabia Saudí. El club rojiblanco, que este mismo miércoles anunció el fichaje de Marc Pubill, sigue rastreando el mercado en busca de otro central y ahora vuelve a tener a su principal candidato a tiro.