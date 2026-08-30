El Atlético tiene a Jonathan David a tiro

El Atlético de Madrid afronta las últimas horas del mercado con varias incógnitas abiertas en su ataque. El futuro de Julián Álvarez sigue en el aire, Alexander Sorloth parece que continuará en la entidad rojiblanca y el conjunto colchonero quiere incorporar un nuevo delantero que complete sus opciones ofensivas. En este escenario, el nombre de Jonathan David ha ganado fuerza.

El canadiense, actualmente en la Juventus, se ha convertido en uno de los grandes objetivos del Atlético tras caerse otras opciones como Nicolas Jackson en los últimos días. El club madrileño ya había sondeado la situación del delantero y las conversaciones han ido avanzando hasta alcanzar un punto decisivo en la negociación.

Alexander Sorloth, durante un entrenamiento. / EFE

La situación de Julián Álvarez explica buena parte de los movimientos del Atlético. El argentino continúa siendo una pieza importante del proyecto de Simeone, pero su futuro ha estado rodeado de incertidumbre durante las últimas semanas. El propio técnico rojiblanco ha insistido en la importancia del delantero y en la intención del club de hacerle sentir protagonista.

Sorloth, por su parte, también está en el centro de la planificación del Atlético. El delantero noruego aporta un perfil diferente, con presencia física y capacidad para ejercer de referencia ofensiva, y todo apunta a que su continuidad en el conjunto rojiblanco está cada vez más cerca confirmarse. Y en medio de todo aparece Jonathan David.

Negociación en marcha

Según la última información de Fabrizio Romano, Jonathan David ya ha abierto las puertas a un fichaje por el Atlético de Madrid. Los contactos continúan entre todas las partes implicadas y la Juventus está abierta a negociar la salida del delantero. La operación, sin embargo, todavía no está cerrada. El punto clave está ahora en el Atlético: la decisión final del club rojiblanco determinará si el movimiento llega a buen puerto.

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De esta manera, el escenario queda pendiente de los próximos movimientos del Atlético. Jonathan David ya ha dado el visto bueno a la posibilidad de recalar en el Metropolitano y la Juventus está dispuesta a estudiar y negociar su salida, por lo que el club rojiblanco tiene ahora la última palabra para reforzar la parcela ofensiva del equipo de Simeone.