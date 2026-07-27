El Atlético inicia la 'operación salida' con Almada: "El fichaje se va a concretar"

El Atlético de Madrid sigue muy activo en el mercado de fichajes. Después de cerrar las incorporaciones de Alejandro Grimaldo, Kang-in Lee y Morten Hjulmand, el club rojiblanco no descarta realizar más movimientos antes del cierre de la ventana estival. Sin embargo, para seguir incorporando futbolistas también necesita dar salida a varios jugadores, y todo apunta a que el primero en abandonar el Metropolitano será Thiago Almada.

El argentino está muy cerca de poner rumbo a Brasil para convertirse en nuevo jugador del Flamengo. Aunque la operación todavía no ha sido oficializada, las últimas palabras de Luiz Eduardo Baptista, presidente del club carioca, prácticamente confirmaron que el acuerdo está cerrado y que solo falta el anuncio oficial.

El máximo mandatario del Flamengo se pronunció de sobre la llegada del internacional argentino, y dejó una frase muy reveladora. "Hoy no voy a hablar de Almada. Nunca he hablado de fichar a ningún jugador. Tampoco iba a hablar de ello hoy. El fichaje se va a concretar y lo anunciará el departamento de fútbol", declaró.

El Flamengo ha terminado imponiéndose en la carrera por el futbolista de 25 años, después de superar la propuesta inicial de River Plate. El conjunto de Río de Janeiro ha apostado fuerte por un jugador que ya brilló anteriormente en el fútbol brasileño y cuya vuelta considera estratégica para reforzar la plantilla.

La situación económica del Flamengo

Antes del encuentro frente al São Paulo en el Maracaná, Baptista también respondió a las críticas recibidas por la situación financiera del Flamengo y aprovechó para lanzar un mensaje cargado de ironía sobre la operación de Almada. Al ser preguntado directamente por el argentino, tiró de humor: "Como diría el poeta, hipotéticamente".

El presidente explicó que el club atraviesa un periodo de menor liquidez debido al descenso de ingresos durante el Mundial de Clubes, aunque negó que ello comprometa la planificación deportiva o el cumplimiento de sus obligaciones.

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"(Durante el Mundial) Las cuotas de socios bajan, los ingresos por partido bajan, las ventas de productos adicionales bajan. Hay un cierto nivel de ingresos, y durante el Mundial, baja un 20%, un 25%, y todas las obligaciones continúan. Así que se nos escapa un poco de las manos. Entiendo que no tenga sentido para el club… Pero quien piense que Flamengo no está pagando, que se lleve a los jugadores. Que se vaya a hacer negocios con otros clubes. Los chicos no están recibiendo lo que les corresponde por contrato. Digo que no puedo pagar en julio y que pagaré en octubre, no es el fin del mundo. Si lo fuera… Entonces, ¿vamos a traer a Almada, pero estamos en bancarrota y no tenemos dinero para la comisión? ¡Qué tontería!”, afirmó.