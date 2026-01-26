El Atlético iguala un récord del Barça de Guardiola y Messi

Parece que las tornas han cambiado en el Metropolitano. El Atlético de Madrid, un equipo que en la historia reciente se había acostumbrado a defender resultados favorables y a cosechar gran cantidad de puntos venciendo por la mínima, es ahora un conjunto mucho más alegre pero también algo más descuidado en defensa.

Prueba de ello son los 44 puntos que atesora en 21 jornadas y que son más que insuficientes para pelear por LaLiga. Los rojiblancos se encuentran a siete puntos del Real Madrid y a ocho del líder FC Barcelona, una distancia probablemente insalvable si no se produce una hecatombe tanto en el Spotify Camp Nou como en el Bernabéu.

Pese a la gran dinámica que atraviesan los de Simeone en la competición doméstica, el pobre bagaje de puntos cosechado a principios de temporada le está pasando factura ahora. En ese sentido, la victoria frente al Mallorca por 3-0 en la última jornada permite a los rojiblancos entrar en el 'top' de un curioso ránking.

A la par que el Barça 09/10

El conjunto de Diego Simeone ha logrado igualar al FC Barcelona de Guardiola como el equipo que más veces ha logrado adelantarse en el marcador transcurridas las primeras 21 jornadas de la competición liguera. Se trata de un récord histórico en LaLiga compartido con uno de los mejores 'Barças' de la historia, el de la temporada 2009/2010.

En ese sentido, el Atlético de Madrid se ha adelantado en el marcador en 20 de las 21 jornadas disputadas hasta el momento. Sin embargo, tan solo ha logrado defender el resultado a favor en 13 ocasiones, mientras que en 5 de ellas se ha conformado con el empate y otras 2 terminaron en derrota, ambas precisamente en Barcelona.

El Atlético celebra uno de sus goles frente al Mallorca / EFE

Ahora bien, existe una amplia diferencia con aquel Barça dirigido por Pep Guardiola y con Leo Messi, Xavi, Iniesta, Henry y compañía. Si bien el Atlético ha sumado en 44 puntos y 13 victorias en 21 jornadas, los azulgranas cosecharon 55 unidades y 17 triunfos, pues tan solo se dejaron igualar en tres ocasiones. El cuarto empate (0-0 en Mestalla frente al Valencia) fue el único encuentro en el que el Barça 09/10 no vio portería en ese periodo y, por lo tanto, no se adelantó en el marcador.

De hecho, hasta la jornada 21 los azulgranas todavía no conocían la derrota, un varapalo que llegó en la fecha 22 precisamente ante un Atlético que se adelantó en el marcador en el minuto 9 (Forlán), que amplió distancias en el 22' (Simao) y que terminó ganado 2-1 (Ibrahimovic).

Siete remontadas en contra

Volviendo al Atlético 25/26, la primera derrota llegó en la jornada 1 del campeonato. Julián Álvarez adelantó a los de Simeone en Cornellà-El Prat, pero el Espanyol terminó remontando el encuentro 2-1 (Miguel Rubio y Pere Milla). Ya en la fecha 19, en la visita al Spotify Camp Nou, fue Álex Baena quien estrenó el marcador con un tanto insuficiente tras los goles posteriores de Raphinha, Olmo y Ferran Torres (3-1).

El Espanyol remontó ante el Atlético de Madrid en la jornada 1 / X

Al hilo de la mencionada estadística, solo ha habido un partido en lo que llevamos de temporada en el que el Atlético de Madrid no ha logrado ir por delante en el marcador. De hecho, es el único encuentro en el que se ha quedado sin ver portería. Dicha derrota llegó tan solo cuatro días después de caer ante el Barça, y tuvo al Athletic Club como protagonista, tras vencer con un solitario gol de Berenguer en el 85' en San Mamés.

El resto de ocasiones en las que los colchoneros se han dejado remontar (en este caso hasta empatar) llegaron ante el Elche, Alavés, Mallorca, Celta y Real Sociedad, todas por 1-1 y, salvo la de Anoeta, todas tuvieron lugar en las primeras 8 jornadas.