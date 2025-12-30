El Atlético, sin expulsiones en contra... ¡desde 2023!

El Atlético de Madrid cierra el 2025 en la tercera posición con 37 puntos. Los rojiblancos, que en Champions también ocupan el Top-8, afrontan un año nuevo con el optimismo de seguir peleando por hasta cuatro competiciones. Pero más allá de los números y sensaciones generales, existe una estadística que trae de cabeza a los rojiblancos desde 2023 y que no ha mejorado en más de dos años: las tarjetas rojas en contra.

Con el final de año a la vuelta de la esquina y sin partidos pendientes, el Atlético de Madrid concluye el 2025 sin expulsiones en contra en LaLiga EA Sports. Es decir, el conjunto de Diego Simeone no ha disputado un solo partido de la competición doméstica en superioridad numérica.

Para encontrar el último encuentro en el que los rojiblancos jugaron contra diez, debemos remontarnos... ¡al 2023! Y es que tampoco en todo el 2024 mostraron los colegiados una cartulina roja a los rivales del Atlético de Madrid, que jugó con uno más por última vez el pasado 21 de octubre de 2023, hace dos años y dos meses.

84 partidos sin rojas en contra

Aquel día fue expulsado Iván Villar, guardameta del RC Celta de Vigo, con una roja directa por cometer un penalti a los 25 minutos de juego que decantó el encuentro para el Atlético de Madrid, que terminaría desequilibrando la balanza en el lanzamiento de esa pena máxima y que golearía por 0-3 en Balaídos.

Desde entonces han pasado 84 partidos de la competición doméstica (28 restantes de la 23/24, 38 de la 24/25 y 18 de la actual 25/26) sin cartulinas rojas para los rivales de los rojiblancos. Una estadística que contrasta con las tarjetas mostradas a los de Simeone en todas estas jornadas, en las que han sufrido hasta nueve expulsiones ligueras.

Rojas recibidas por el Atlético en Liga desde octubre de 2023 2025/2026 Lenglet: Celta de Vigo (05/10/2025)

Sorloth: Mallorca (21/09/2025) 2024/2025 Correa: Getafe (09/03/2025)

Barrios: Celta de Vigo (15/02/2025)

Marcos Llorente: Real Madrid (29/09/2024) 2023/2024 Saúl Ñíguez: Real Sociedad (25/05/2024)

Nahuel Molina: FC Barcelona (17/03/2024)

Söyünkü: Sevilla (23/12/2023)

Savic: Getafe (19/12/2023)

Baena regresa

En otras noticias, Álex Baena -ya recuperado de su lesión muscular y de una indisposición sufrida ayer lunes- se incorporó este martes al trabajo grupal, por lo que podría regresar a la convocatoria de cara al próximo partido del Atlético de Madrid, frente a la Real Sociedad el 4 de enero de un 2026 en el que los rojiblancos esperan mejor suerte con el saldo de cartulinas rojas.

En la sesión de entrenamiento matutina también estuvo presente José María Giménez, mientras que fueron baja los lesionados Lenglet (hasta febrero) y Nico González (hasta la Supercopa de España), Jan Oblak por una indisposición y Alexander Sorloth, con permiso del club para ausentarse.