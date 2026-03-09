El Atlético entra en la dimensión Netflix: los Peaky Blinders llegan al Metropolitano

El Atlético de Madrid atraviesa una situación idílica, tanto a nivel deportivo como institucional. El club rojiblanco es finalista de la Copa del Rey, crece poco a poco en LaLiga y se ve como favorito en los octavos de final de la Champions frente a un Tottenham venido muy a menos. Y en los despachos, misma situación: el club está saneado, invierte millones y millones en fichajes e incluso está prevista una ampliación de capital en los próximos días.

Todo ello permite al club vivir un momento soñado de estabilidad con el que puede afrontar, sin miedo, otro tipo de proyectos alejados del terreno de juego. Y lo próximo es pasarle al streaming y meterse de lleno en el 'mundo Netflix'. Así lo confirmó 'The Athletic', quien desveló una colaboración del Atlético de Madrid... ¡con los Peaky Blinders!

Dicha información asegura que el club rojiblanco formará parte de una inmensa campaña promocional para la película 'The Immortal Man' que se estrenará en Netflix el 20 de marzo, una especie de secuela (centrada en Tommy Shelby) de la exitosa serie basada en una familia criminal de la ciudad de Birmingham.

El Metropolitano se ambienta en Birmingham

La entidad colchonera entrará así en una nueva dimensión, la dimensión audiovisual, e incluso pretende conectar el mundo real con el mundo ficticio durante la tarde del próximo sábado 14 de marzo en la previa del encuentro en el Metropolitano frente al Getafe.

El club promocionará la película en todas sus redes sociales y futbolistas como Antoine Griezmann, José María Giménez, Ademola Lookman, Alexander Sorloth y Koke serán los protagonistas de un vídeo promocional.

Además, los once jugadores que salten al terreno de juego frente al Getafe lo harán 'escoltados' hasta el campo por un grupo de Peaky Blinders para "garantizar su seguridad", según 'The Athletic', trasladando al Metropolitano a la ciudad de Birmingham de los años 30, en concreto convirtiéndolo en una taberna Garrison.

"Habrá un espectáculo especial en las pantallas del Metropolitano y en su sistema de megafonía, además de luces alrededor del videomarcador que envuelve al estadio", aseguran desde Estados Unidos, además de contratar actores que vestirán gorras y repartirán periódicos y boinas a los aficionados rojiblancos.