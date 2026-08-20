El Atlético empuja a Julián al Arsenal

El club rojiblanco mantiene al Arsenal como vía prioritaria para traspasar a Julián Álvarez en el tramo final del mercado, después de vetar de forma definitiva su venta al FC Barcelona. En paralelo, Mateu Alemany ha viajado este jueves a Londres para negociar con el Chelsea la cesión de Nicolás Jackson.

El futuro de Julián Álvarez se decide en las próximas horas y todo apunta a Inglaterra. El Atlético de Madrid sigue pensando en el Arsenal como destino para su ariete y prefiere traspasarlo a la Premier League antes que reforzar a un rival directo de LaLiga. Esa postura ha terminado por cerrar la puerta a una operación con el FC Barcelona, opción vetada por la directiva rojiblanca.

Julián al Arsenal: los números de la operación

Según las informaciones publicadas, la propuesta del club londinense se estructura en torno a un fijo de 80 millones de euros más el pase de Viktor Gyökeres. En el plano personal, el Arsenal ofrecería a Julián un salario cercano a los 25 millones brutos por temporada, cifra que duplicaría sus emolumentos actuales y lo situaría como gran referente ofensivo del proyecto de Mikel Arteta. La operación depende del visto bueno del jugador, cuyo deseo inicial pasaba por LaLiga y no entraba en sus planes regresar a suelo inglés.

Alemany, en Londres, ¿solo por Nicolás Jackson?

El movimiento se produce en paralelo a otra gestión en la capital inglesa. Según Antonio Ruiz (Deportes COPE), el director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, ha viajado este jueves a Londres para negociar con el Chelsea la cesión de Nicolás Jackson. El delantero senegalés, de 25 años y con experiencia en la Premier League, reforzaría una punta de ataque mermada por la lesión de Álexander Sørloth y condicionada por la incierta situación de Julián. La fórmula que se maneja es la de un préstamo con opción de compra no obligatoria, pero no se descarta que también haya habido algún acercamiento con el Arsenal.

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Un mercado a contrarreloj

Con la Liga ya en marcha, el Atlético afronta el tramo final del verano con dos frentes abiertos en Londres: dar salida a Julián con el respaldo económico del Arsenal y cerrar la llegada de un '9' que compense esa marcha. Las próximas horas serán decisivas para desatascar ambas operaciones antes del cierre del mercado.