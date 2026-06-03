El Atlético empuja por Cucurella

Marc Cucurella es uno de los nombres llamados a agitar el mercado de incorporaciones este verano. El catalán nunca ha cerrado la puerta a un regreso a España, donde varios pretendientes se han interesado en las últimas semanas por las opciones reales para ficharle.

El futbolista, producto de La Masia del Barça, nunca tuvo opciones reales en el primer equipo culé y tiene esa espina clavada de triunfar en la que él considera su casa. "Tendría que pensar en mi familia. Si viene, veremos qué decisión se toma. Sería difícil rechazar una oferta del Barça", afirmó el defensor de Alella en una entrevista que levantó polémica en el seno del Chelsea.

En Stamford Bridge no pondrían peros a su marcha, siempre y cuando la oferta sea razonable, y algunos clubes han empezado a moverse. El Barça es uno de ellos, pero no el único contendiente en la pelea por el carrilero izquierdo.

Marc Cucurella, durante el partido ante el Liverpool en Anfield / Europa Press

El Atlético de Madrid también suspira por el jugador catalán e intenta convencerle desde la concentración de la selección española en Las Rozas. Marc Cucurella tiene grandes amigos en La Roja y muy frecuentemente se le ve departiendo y compartiendo confidencias con los colchoneros, especialmente Álex Baena. Otro de los integrantes rojiblancos de la expedición es Marc Pubill, quien no dudó en soltar en un encuentro con la prensa: "Le he dicho a Cucurella que se venga conmigo al Atlético".

SI finalmente los colchoneros ganan la puja por Cucurella, se abrirá un nuevo capítulo en la guerra que están protagonizando Atleti y Barça antes incluso que se abra la ventana de transferencias. Colchoneros y culés están enzarzados en varios frentes, con Julián Álvarez acaparando el fuego directo y Bernardo Silva en segunda línea.

¿Un regreso cinco años después?

Su debut en LaLiga se produjo con el Eibar en la temporada 2018-19, donde, a las órdenes de José Luis Mendilibar, disputó 31 encuentros ligueros y se afianzó rápidamente como titular. En el conjunto armero destacó por su enorme despliegue físico, ocupando toda la banda izquierda -en un sistema 5-3-2- y aportando tanto en defensa como en fase ofensiva, lo que le permitió empezar a ganarse reconocimiento en la élite del fútbol español.

Después de esa etapa, pasó al Getafe, inicialmente como cedido y más tarde en propiedad. En el equipo madrileño dio un paso adelante en su carrera y alcanzó su mayor nivel en España. Entre 2019 y 2021 jugó 74 partidos de Liga, anotó 4 goles y se convirtió en una pieza clave en el esquema de José Bordalás. Su intensidad, su capacidad para presionar alto y su polivalencia para actuar como lateral o carrilero lo consolidaron como uno de los futbolistas más importantes del cuadro azulón, que además llegó a competir en Europa durante esos años.

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Sus buenas actuaciones en el Coliseum despertaron el interés de varios clubes del continente y, en 2021, puso rumbo a la Premier League para fichar por el Brighton. Desde entonces, Cucurella ha hecho carrera en Inglaterra.