El Atlético lanza un guiño público a Ferran Torres con un vídeo en X

El Atlético de Madrid ha encendido todas las alarmas mediáticas y deportivas con la publicación de un vídeo en su cuenta oficial en inglés de X. En apenas 17 segundos, el club incluye hasta seis apariciones de Ferran Torres, protagonista absoluto desde que marcó el gol decisivo en la final del Mundial y se convirtió en el centro de prácticamente todas las conversaciones futbolísticas del país.

El montaje utiliza la canción 'Me, you and Steve' y juega con la repetición de imágenes en las que aparecen Marcos Llorente, Álex Baena y Marc Pubill, tres futbolistas rojiblancos que han compartido una notable cercanía con Ferran durante la concentración mundialista y las celebraciones posteriores.

Una relación que viene de lejos

Durante todo el Mundial, Ferran mantuvo una relación especialmente estrecha con varios jugadores del Atlético. Se les vio tomando el sol juntos, compartiendo momentos de descanso, celebrando con vino tras la final y apareciendo lado a lado en la rúa por las calles de Madrid. La complicidad fue evidente tanto en los actos públicos como en los días de concentración en Estados Unidos.

El vídeo del Atlético no hace más que reforzar esa percepción: Ferran aparece repetidamente en fotografías grupales que, en teoría, deberían estar centradas en los jugadores rojiblancos. La insistencia visual ha sido interpretada por muchos aficionados como un guiño directo del club.

Un futuro incierto en el Barça

El delantero del FC Barcelona acaba contrato en 2027 y no ha aceptado la última propuesta económica de renovación. Además, una ampliación obligaría al club blaugrana a realizar nuevos pagos al PSG, lo que complica aún más la operación. En este contexto, todo apunta a que el Barça podría buscar una venta este verano para obtener ingresos.

El nombre de Ferran ya ha sido vinculado al Atlético en varias ocasiones, incluso como posible moneda de cambio para abaratar el fichaje de Julián Álvarez, aunque esa opción parece cada vez más improbable.

Reacciones y rumores en la afición rojiblanca

La publicación del vídeo, difundido únicamente en la cuenta en inglés del club, ha generado sorpresa e ilusión entre la afición colchonera. Muchos seguidores interpretan el gesto como una señal de acercamiento, especialmente después de ver la estrecha relación del jugador con los futbolistas rojiblancos durante el Mundial.

Apenas tres días después de convertirse en héroe nacional en Nueva Jersey, Ferran vuelve a ocupar titulares, esta vez por un posible movimiento de mercado que podría cambiar el mapa ofensivo de LaLiga.