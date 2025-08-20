El Atlético da por cerrado un "magnífico mercado de fichajes"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó este miércoles que, con la incorporación del italiano Giacomo Raspadori, el club colchonero da por cerrado "un magnífico mercado de fichajes".

"Con su incorporación cerramos un magnífico mercado de fichajes, que nos provoca mucha ilusión de cara a todos los retos que tenemos esta temporada", sostuvo el presidente rojiblanco durante la presentación oficial del futbolista de 25 años.

No obstante, no dejó de comentar el mal comienzo de temporada del cuadro dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone, que cayó en su visita al Espanyol (2-1) en la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

"No hemos comenzado de la forma que esperábamos, pero tenemos una enorme confianza en nuestro equipo y el próximo sábado con nuestra gente apoyándonos desde la grada contamos con una gran oportunidad para confirmar las buenas sensaciones que tenemos", dijo.

Durante este mercado veraniego, el cuadro colchonero dio la bienvenida a siete futbolistas: los españoles Álex Baena y Marc Pubill, los italianos Matteo Ruggeri y Giacomo Raspadori, el argentino Thiago Almada -campeón del mundo con la Albiceleste en 2022-, el eslovaco Dávid Hancko y el estadounidense de origen brasileño Johnny Cardoso.

A la vez, logró asegurar la continuidad en el equipo del portero argentino Juan Musso y del francés Clément Lenglet, que estuvieron cedidos en el club el curso pasado.