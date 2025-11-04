El Atlético se convierte en Local Event Supporter del Gran Premio de España durante los próximos cinco años

El Atlético de Madrid ha alcanzado un acuerdo de colaboración de cinco años con IFEMA MADRID por el que nos convertimos en Local Event Supporter del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA, que se celebrará en Madrid entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026.

El Riyadh Air Metropolitano actuará como centro de entretenimiento, activación y experiencias para los aficionados. Desde aquí se articularán experiencias exclusivas, zonas de recepción y servicios de traslado hacia el circuito urbano, permitiendo que miles de fans vivan el ambiente de la Fórmula 1 a toda velocidad en un entorno emblemático de la ciudad.

Como parte del acuerdo, el club contará con una zona de hospitality exclusiva dentro del circuito MADRING, ubicada en una de las áreas más premium del trazado. En este espacio se ofrecera a todos los socios, colaboradores y clientes corporativos una experiencia única, en un entorno inspirado en nuestro estilo y en nuestra identidad rojiblanca, donde el deporte, la emoción y la hospitalidad se combinarán para vivir la Fórmula 1 desde una perspectiva diferente.

La casa rojiblanca se consolida en el circuito de los grandes eventos internacionales, situándose en primera fila del calendario global, acogiendo tanto en su interior como en sus exteriores diversas actividades abiertas al público, acciones de activación comercial y el concierto principal del evento, reafirmando su condición como referente de entretenimiento en Madrid.

MADRING, MUCHO MÁS QUE UN CIRCUITO

El FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA se celebrará el fin de semana del 11 al 13 de septiembre en el circuito MADRING. El nuevo trazado semiurbano cuenta con 5,4 km y 22 curvas diseñadas para que los fans vivan la emoción al máximo. Entre ellas, La Monumental, llamada a convertirse en la zona más icónica circuito: una curva de más de 550 metros, con un peralte del 24%, que supondrá un auténtico desafío para los pilotos.

Será uno de los trazados mejor conectados del calendario. Situado dentro de la ciudad y a solo cinco minutos del aeropuerto, cuenta con una parada de metro en su entrada principal, además de estación de tren y múltiples líneas de autobuses urbanos, lo que le permite contar con una ubicación inigualable.

Precisamente, por su excelente ubicación, se espera que al menos el 80% de los asistentes lleguen en transporte público, lo que reducirá la huella de carbono de los fans. Además, el evento contará con una gestión eficiente de recursos con electricidad 100% renovable en zonas principales del trazado y será un Gran Premio accesible para todo el mundo.

Pero MADRING es mucho más que un circuito. La cultura y gastronomía española y madrileña serán protagonistas, y el 'tardeo' se vivirá al máximo en todas las áreas para aficionados.

En este contexto, el Riyadh Air Metropolitano se reafirma como un emplazamiento clave para grandes eventos internacionales, un espacio capaz de atraer negocio, dinamizar el entretenimiento y desatar emociones únicas.