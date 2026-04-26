El Atlético confirma la lesión muscular de Pablo Barrios

Pablo Barrios, uno de los hombres de confianza de Diego Pablo Simeone y pieza vital en el centro del campo rojiblanco, cayó lesionado en la victoria liguera contra el Athletic Club en el Metropolitano. Fue en una acción desafortunada en el minuto 58 y justo el día en el que regresaba al once tras tres meses sin ser de la partida.

A la espera de pruebas, el percance no tenía buena pinta. Notó dolor en el muslo izquierdo, se fue al suelo y pidió el cambio. El Cholo, desesperado, no se lo podía creer en la banda. El miércoles, el Atlético de Madrid recibe al Arsenal en casa con motivo de la ida de las semifinales de la Champions League (21.00 horas) y esperaba poder hacerlo con Barrios sobre el césped, quien debía coger ritmo contra el cuadro de Ernesto Valverde. El plan se fue al traste con la lesión.

Pablo Barrios of Atletico de Madrid is injured during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Athletic Club de Bilbao at Riyadh Air Metropolitano stadium on April 25, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 25/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / EUROPA PRESS

"Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, que se produjo en el transcurso del encuentro que este sábado nos enfrentó al Athletic Club", empezó explica el club en un comunicado oficial.

"El centrocampista madrileño se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club, que han confirmado la lesión. El '8' rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", añadió el club colchonero.

Tres lesiones en tres meses

En febrero, las cosas se empezaron a torcer. El día 5 se lesionó en los cuartos de Copa contra el Betis y no volvió hasta un mes después, el 10 de marzo, ante el Tottenham. Contra los ingleses, volvió a sufrir una lesión muscular.

Pablo Barrios, mediocentro del Atlético, regresaba tras lesión / ATM

Para colmo, después de no jugar la final copera contra la Real Sociedad (aunque sí entró en la convocatoria para viajar a La Cartuja), recibió un nuevo mazazo contra el Athletic Club. Ahora, el madrileño no jugará la ida de las semifinales de la Champions League.

Simeone, a rehacer el plan

Como indicó el club, Barrios queda pendiente de evolución y realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio. Su objetivo no puede ser otro que intentar llegar al duelo de vuelta en el Emirates Stadium, aunque todo dependerá de cómo responda en los próximos días. El calendario aprieta.

Mientras tanto, Simeone pierde a una pieza clave en el momento más delicado de la temporada. La baja del canterano obliga al técnico argentino a buscar alternativas en una zona del campo sensible.