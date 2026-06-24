El Atlético cierra su primer fichaje: acuerdo por Grimaldo

El Atlético de Madrid ya tiene a su nuevo dueño del carril izquierdo. Alejandro Grimaldo está a un paso de convertirse en nuevo futbolista rojiblanco después de que Fabrizio Romano haya anunciado el ya habitual "Here we go" de una operación que se encuentra prácticamente cerrada.

El periodista asegura que existe un acuerdo verbal entre todas las partes y que el Bayer Leverkusen ha aceptado la propuesta definitiva del Atlético, una operación que superará los 20 millones de euros entre cantidad fija y variables.

Diego Simeone consigue así una de sus grandes prioridades para reforzar una posición que el club lleva años intentando estabilizar desde la salida de Filipe Luis. El internacional español, de 30 años, aportará experiencia, profundidad ofensiva y una capacidad diferencial en el balón parado.

Grimaldo en un partido de esta temporada / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Grimaldo regresa de esta manera a LaLiga después de consolidarse como uno de los mejores laterales de Europa. Formado en La Masia y tras explotar definitivamente en el Benfica, el valenciano dio un salto definitivo a su carrera en 2023 al firmar por el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

En Alemania ha alcanzado su mejor versión. Su primera temporada fue extraordinaria, siendo una de las piezas fundamentales del histórico doblete de Bundesliga y Copa conseguido por el conjunto alemán. Desde entonces, su producción ofensiva ha sido impropia de un defensor.

En la campaña 2025-26, el lateral volvió a firmar números de élite: ocho goles y ocho asistencias en la Bundesliga, además de cuatro tantos y tres pases de gol en la Champions League, confirmando su impacto en los dos lados del campo.

Grimaldo marca tras una nueva pérdida del Villarreal / Champions

De hecho, en sus tres temporadas en el Leverkusen se ha convertido en uno de los defensas más determinantes del continente, acumulando 75 contribuciones de gol entre tantos y asistencias, una cifra que le ha situado entre los mejores especialistas ofensivos de Europa. Espectacular.

La operación también llega después de que el Atlético tuviera que reorientar sus planes para reforzar el lateral izquierdo tras el fichaje de Marc Cucurella por el Madrid. La prioridad inicial era otro perfil de primer nivel, pero el conjunto madrileño aceleró definitivamente por Grimaldo, que desde el primer momento dio el visto bueno al proyecto de Simeone.

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Salvo giro inesperado, el Atlético sumará a un futbolista preparado para rendir desde el primer día. Un jugador maduro, en el mejor momento de su carrera y con una experiencia internacional que le convierte en una apuesta de rendimiento inmediato para un equipo que quiere volver a competir por todos los títulos.