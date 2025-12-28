El Atlético de Madrid se carga a Courtois

El pasado viernes arrancó la votación para seleccionar qué exjugadores del Atlético de Madrid formarán parte del nuevo Paseo de Leyendas. Los 151.831 socios del club tienen hasta el próximo 5 de enero a las 19.00 horas para elegir de forma democrática aquellos futbolistas con pasado rojiblanco que representarán a la entidad en los aledaños del Riyadh Air Metropolitano.

La encuesta está enmarcada en el proceso de renovación de un 'Walk of Fame' que tantas polémicas ha ido causando en los últimos años. Principalmente porque la afición rechazaba el criterio establecido por el club desde en un principio, en el que se homenajeaba a todo aquel que había alcanzado los 100 partidos con el club, un registro en el que se incluían verdaderas leyendas rojiblancas pero también futbolistas como Thibaut Courtois.

Placas vandalizadas

El ahora jugador del Real Madrid alcanzó la fama gracias al Atlético de Madrid. Sin embargo, sus menosprecios constantes al equipo que le vio crecer provocaron la indignación de la afición por su presencia en el mencionado 'Paseo de los jugadores centenarios' con una placa constantemente vandalizada. Pero el guardameta belga no es el único en discordia; también generaron polémica las placas de Joao Félix, Hugo Sánchez e incluso Antoine Griezmann en el pasado.

No obstante, en la nueva votación llevada a cabo por la Comisión Social del club, dichos futbolistas ya no aparecen como candidatos y sí se incluyen leyendas como Radamel Falcao o Luis Suárez, pese a que no llegaron a los 100 partidos. Serán los propios aficionados rojiblancos los que escogerán a las leyendas que homenajearán la historia de la entidad.

¿Y por qué ya no aparecen nombres como el de Courtois? Porque se han establecido nuevos criterios entre los que se encuentran dos premisas claras: "No aparecen en esta primera votación jugadores que estén en activo en el club" y "no son elegibles aquellos futbolistas que hayan menospreciado públicamente al club o a la afición".

Nuevas placas en el futuro

Eso sí, nadie duda de que en el futuro sí contarán con su placa nombres como los de Oblak, el propio Griezmann o Koke -futbolista con más de 700 partidos en el club de su vida-, ya que "se podrán ir incorporando en el futuro a propuesta de la Comisión Social o del propio club por sus méritos, pero siempre y cuando hayan abandonado nuestro equipo o hayan finalizado su carrera deportiva".

Así, el Atlético de Madrid lanzó una propuesta estructurada en cuatro periodos históricos que arrancan en 1903, con una selección de hasta 200 futbolistas elaborada por el Archivo Histórico del Atlético de Madrid "atendiendo a diversos motivos como el mérito cualitativo, los valores rojiblancos, el reconocimiento y legado entre generaciones, los momentos históricos protagonizados y el comportamiento con nuestro club y afición".

Cada jugador aparece en la encuesta acompañado de una breve biografía, una imagen y el detalle de las temporadas en las que defendió la camiseta rojiblanca. Los socios pueden elegir a cinco nombres de cada bloque (20 jugadores en total), otorgando cinco, cuatro, tres, dos y un punto respectivamente.