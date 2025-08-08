El Atlético no se cansa: ahora Raspadori

Si alguien se pensaba que el Atlético había dejado de mirar al mercado, estaba muy equivocado. Los rojiblancos siguen reforzando su plantilla para la próxima temporada y ya tienen un nuevo nombre: Giacomo Raspadori. El futbolista del Nápoles, de 25 años, será nuevo jugador de los rojiblancos, después de que ambos clubes hayan llegado a un acuerdo.

El atacante italiano llega como sustituto de Ángel Correa, que finalizó su etapa de más de diez temporadas para jugar en Tigres. Un jugador de un perfil similar al del argentino, con mucha movilidad y capaz de jugar en banda si es necesario. Una pieza que aportará dinamismo en el temible ataque rojiblanco, con nombres como Julián, Sorloth o Griezmann.

Las negociaciones arrancaron con el Nápoles pidiendo 30 millones por el futbolista como punto de partida. Aun así, según Fabrizio Romano, el Atleti ha podido recortar un poco y dejar la cifra en unos 22 millones más cuatro en variables, que no alcanzarían la cifra inicial. El internacional con la selección italiana ya ha empezado a despedirse de sus compañeros, antes de poner rumbo al Metropolitano.

Raspadori celebra un gol en Champions / AFP

Raspadori es un jugador querido en Nápoles y considerado un gran revulsivo. Aun así, no es ni mucho menos un fijo en el once inicial, por lo que su salida no supondría un cambio de rumbo drástico en el club partenopeo. En la pasada temporada, el italiano anotó seis goles y repartió dos asistencias en un total de 29 partidos.

Además de jugar con el Nápoles, Raspadori también es internacional con la selección de Italia. Ha disputado un total de 40 partidos, además de pertenecer al grupo que levantó la Eurocopa 2021. También ha tenido suerte con su club, en el que ha ganado dos de los últimos tres 'Scudettos'.

Raspadori, con Italia / EFE

A falta de la oficialidad, el Atlético cierra de esta manera su séptimo fichaje en este mercado de verano. El italiano se sumará a las incorporaciones de Marc Pubill, Matteo Ruggeri, Thiago Almada, Johnny Cardoso, David Hancko y Álex Baena. Todos los traspasos siguen la misma línea: perfiles jóvenes con todavía proyección.

Una plantilla joven

Y es que ninguno de ellos supera los 27 años. De esta manera, el Atleti se refuerza con jugadores físicos, que ayudarán a mantener la frescura durante la temporada, teniendo en cuenta la gran exigencia que supondrá el nuevo calendario. Los rojiblancos disputarán, como ya es habitual, las tres competiciones: Liga, Copa y Champions, además de la Supercopa de España en enero.

El objetivo de los colchoneros sería que Raspadori pudiera formar parte de la convocatoria en el primer partido de liga de la temporada. El Atlético visitará Barcelona para enfrentarse al Espanyol y dar el pistoletazo de salida a un curso en el que prometen emociones fuertes. Al menos, los fichajes fuertes ya los han hecho.