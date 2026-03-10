El Atlético se baña en oro: Apollo, una apuesta de 5.000 millones de euros

El acuerdo se firmó en noviembre, pero no será hasta este jueves 12 de marzo cuando se haga efectivo. Apollo Global Management desembarcará con todo su poder económico en el Metropolitano para adueñarse del 55% del accionariado del Atlético de Madrid y dar un impulso a la entidad a nivel financiero.

Como decíamos, el jueves se liquidará la compraventa del club, tal y como avanza 'Expansión', en una operación que implicará grandes cambios en el accionariado del club rojiblanco. Quantum Pacific se convertirá en el segundo accionista del club con un 25% de los títulos, mientras que Atlético HoldCo, sociedad de Miguel Ángel Gil Marín, pasará a tener un 10% de los bonos de la entidad de la que seguirá siendo consejero delegado.

Porque ese es otro de los acuerdos establecidos, Gil Marín y Enrique Cerezo, con un 3% de las acciones, se comprometieron a continuar al frente de la directiva del Atlético de Madrid por un periodo de tres años. Ninguno de los accionistas podrá vender sus participaciones hasta la conclusión de la temporada 2028-2029.

¿En qué afectará a la parcela deportiva?

Declaraciones recientes de Marc Rowan, cofundador y consejero delegado de Apollo, desvelan el camino a seguir con el Atlético de Madrid. El fondo de inversión estadounidense elevó hasta los 6.000 millones de dólares (alrededor de 5.100 millones de euros) la cifra prevista para la inversión deportiva en el equipo colchonero. La cantidad podría aumentar si las apuestas en modelos de negocio funcionan. La entrada de Apollo Global Management en el capital del Atlético de Madrid incluye una ampliación de capital en la que no participa Quantum Pacific Group. Con esta operación, el club busca reforzar sus recursos económicos para impulsar su crecimiento.

Gracias a ello, la entidad rojiblanca contará con mayor capacidad financiera para desarrollar la Ciudad del Deporte, un proyecto urbanístico que el club está promoviendo en el distrito de San Blas, en Madrid, junto al Estadio Metropolitano.

El Atlético de Madrid pasará a manos de Apollo, con el 55% del accionariado / EFE

Este proyecto surge tras la cesión de cinco parcelas por parte del Ayuntamiento de Madrid al club durante un periodo de 75 años. En estos terrenos, el Atlético de Madrid desarrollará diversas propuestas de ocio con una inversión estimada de 800 millones de euros, de los cuales aproximadamente 200 millones serán aportados por el club, mientras que el resto procederá desde sectores privados.

¿Habrá movimientos en la estructura deportiva?

Apollo pretende mantener un perfil bajo en sus primeros meses como propietario mayoritario del club. La apuesta deportiva es firme, pero no se cometerán locuras en los mercados de fichajes. El nombramiento de Mateu Alemany como director de fútbol responde a ese criterio. Apollo confía en el balear para dirigir la estructura deportiva y en sus manos recaerán todos los poderes para confeccionar la plantilla del primer equipo.

Simeone, tras conseguir el pase a la final de la Copa del Rey / EFE

Alemany ha participado ya activamente en el mercado invernal, firmando las llegadas de Lookman, Mendoza y Vargas, y se espera que el verano sea continuista, donde se firmó talento y calidad a precio razonable como Julián Álvarez, Baena o Hancko.

Queda por ver cómo quedará la figura del entrenador. Diego Pablo Simeone y Alemany han tenido ciertas fricciones durante estos meses, aunque se esperará a final de temporada para evaluar el trabajo del argentino. El Atlético no tiene apenas opciones en Liga, aunque está en camino de ganar la Copa del Rey, disputará la final contra la Real Sociedad, y sigue vivo en la Champions League, un título que genera mucha ilusión en el Metropolitano. El Cholo se la juega en estos meses, con la rumorología en torno a su futuro más candente que nunca.