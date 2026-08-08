El Atlético avanza en la operación salida: Almada, traspasado a River Plate

Verano movido en las oficinas del Manzanares. El Atlético de Madrid ha confirmado este sábado la venta de Thiago Almada a River Plate argentino por una cifra cercana, según los reportes, a los 20 millones de euros, lo que supondría la operación más cara de la historia del fútbol argentino.

"De esta forma, concluye la aventura del futbolista argentino en nuestro club, al que llegó el pasado verano. En su única temporada como rojiblanco, Almada disputó 40 partidos, en los que marcó cuatro goles y repartió dos asistencias", dice el comunicado del Atleti.

Por su parte, el equipo de las Gallinas también anunció el acuerdo e informó que el "futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel".

El club le deseó "mucha suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales" al jugador de 25 años.

Ruggeri y Molina, las próximas ventas

Acorde a diversas informaciones, la próxima gran venta de Mateu Alemany es la del italiano Matteo Ruggeri. Según Fabrizio Romano, el Aston Villa y Atlético de Madrid han alcanzado un acuerdo por una cantidad cercana a otros 20 millones de euros por el traspaso del futbolista. El lateral izquierdo de 24 años también ha dado el visto bueno a la operación, por lo que en estos momentos restarían tan solo algunos detalles para que traspaso pueda quedar definitivamente cerrado.

Matteo Ruggeri, con el Atletico de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En el mismo estado está la operación de Nahuel Molina, que abandonaría el Metropolitano tras cuatro temporadas. El defensa, si se consigue cerrar la operación antes de la vuelta de los mundialistas, sería jugador de la AS Roma esta próxima semana por una cifra de unos 18 millones de euros, algo menos de lo que pagó el equipo de Simeone por él en 2022 a Udinese (20 millones).

Con estas tres salidas, el Atlético libera masa salarial y fichas para otros objetivos de mercado en defensa.

El Cuti Romero, a la espera del Barça

Uno de ellos es el también argentino y mundialista Cuti Romero. Pese a que el acuerdo parecía hecho, el posible interés más intenso del FC Barcelona en las últimas horas habría paralizado la operación con el Tottenham, especialmente tras la salida de Ronald Araujo al Liverpool.

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La primera oferta de Alemany es de unos 30 millones de euros al conjunto 'spur', pero su tasación es de unos 40 millones.