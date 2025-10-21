El Atlético, al asalto de Londres

El Emirates Stadium será este martes, a las 21:00 horas, el escenario de un auténtico partidazo de Champions League entre dos gigantes del fútbol europeo. El conjunto de Mikel Arteta, que esta semana cumple seis años al frente del banquillo 'Gunner', recibe a un Atlético de Madrid en plena forma tras imponerse al Osasuna (1-0) en LaLiga y golear al Eintracht de Frankfurt (5-1) en la competición continental.

Será la primera vez en más de siete años que ambos equipos se vean las caras en Europa, desde aquel último cruce en 2018, con Arsène Wenger aún al mando de los londinenses.

El Arsenal, lanzado y con las ideas claras

Los 'Gunners' afrontan este duelo en su mejor momento. Los de Arteta lideran la Premier League con diecinueve puntos y tan solo han concedido una derrota, contra el vigente campeón de liga, el Liverpool. En competición europea mantienen el pleno de victorias tras imponerse al Athletic Club (0-2) y al Olympiacos (2-0).

Zubimendi y Gyökeres, claves del nuevo Arsenal

El club londinense ha realizado este verano una inversión cercana a los 300 millones de euros que le ha servido para dar un salto de calidad y que se refleja en los resultados. Entre las incorporaciones más destacadas figuran Martín Zubimendi (70 M€) y Victor Gyökeres (65,8 M€).

Martin Zubimendi celebra tras marcar el 3-0 contra el Nottingham Forest / EFE/ANDY RAIN

El ex de la Real Sociedad se ha convertido en una pieza esencial en el mediocampo. Su presencia ha mejorado a un Declan Rice que ahora cuenta ahora con más libertad para romper líneas y llegar al área rival.

Por otra parte, el ex del Sporting de Lisboa ha encajado como anillo al dedo en el ataque 'Gunner'. Su potencia física y la capacidad para fijar defensas han mejorado el rendimiento de los extremos, que ahora gozan de mayor libertad y tienen más facilidad para buscar el uno contra uno.

LONDON (United Kingdom), 23/08/2025.- Arsenal’s Viktor Gyokeres (L) after scoring two goals during the English Premier League soccer match between Arsenal FC and Leeds United at the Emirates Stadium in London, Britain, 23 August 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications / ANDY RAIN / EFE

Solidez defensiva y bajas sensibles

El dúo formado por William Saliba y Gabriel Magalhães se ha consolidado como una muralla casi infranqueable. Los de Arteta solo han recibido tres goles en toda la temporada, una estadística que explica buena parte de su éxito.

Saliba y Magalhaes ante Kevin de Bruyne en Premier League / AP

De cara al choque europeo, el entrenador guipuzcoano podrá contar con la mayoría de su plantilla, aunque tendrá bajas importantes como la del capitán Martin Ødegaard, que se perderá el encuentro por una lesión de rodilla. Tampoco estarán disponibles para este choque Gabriel Jesus, que se sigue recuperando de la rotura de ligamento cruzado, Kai Havertz y Noni Madueke.

No obstante, el técnico ha confirmado en rueda de prensa que el ecuatoriano Piero Hincapié está disponible tras completar “un par de buenos entrenamientos”.

El Atlético, de menos a más

Por su parte, el club colchonero no ha tenido un comienzo de temporada sencillo. Tras perder a buena parte de su plantilla este verano, el club rojiblanco se ha visto obligado a invertir 176 millones de euros en refuerzos. Aun así, los resultados en LaLiga no han sido los esperados. Cuatro victorias, cuatro empates y una derrota, que lo sitúan cuarto en la tabla, a ocho puntos del líder, el Real Madrid.

Álex Baena presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid / EFE/ Zipi

Cambio de dinámica

Pese a las dudas iniciales, los de Diego Pablo Simeone llegan a Londres reforzados tras vencer por 1-0 al Osasuna. El técnico argentino ha logrado reactivar a su equipo y recuperar sensaciones. La mejoría pasa por la influencia de un Marcos Llorente incansable — ha disputado todos los minutos posibles — y por la irrupción goleadora de Julián Álvarez, que suma seis goles y dos asistencias en los últimos cinco partidos.

En Europa, luces y sombras

En Champions League, el Atlético acumula una derrota y una victoria. Cayó en el último minuto ante el Liverpool con un tanto de Virgil van Dijk, pero se rehízo con una goleada por 5-1 al Eintracht de Frankfurt, que devolvió la confianza al grupo.

Julián Álvarez celebra un gol en la Champions contra el Eintracht de Frankfurt en el Metropolitano / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Simeone podrá contar este martes con prácticamente todos sus jugadores. La única ausencia será la del estadounidense Johnny Cardoso, que continúa su recuperación de la lesión de tobillo que sufrió el pasado 16 de septiembre y se quedará en Madrid.

Con el equipo en alza y la moral recuperada, el Atlético aterriza en el Emirates Stadium decidido a confirmar su reacción y demostrar que sigue siendo un rival temible en Europa.