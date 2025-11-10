El Atlético anuncia a Apollo Sports Capital como accionista mayoritario

Jornada de cambios en el Atlético de Madrid. El club ha comunicado que ha alcanzado un acuerdo para que Apollo Sports Capital (“ASC”), compañía global de inversión en deporte de Apollo (NYSE: APO), se convierta en el accionista mayoritario del equipo colchonero. La empresa adquiriría, de esta forma, el 55% de las acciones del club rojiblanco, según informa el diario Expansión.

Hasta el día de hoy, eran cuatro los principales accionistas: Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management. Todos ellos han llegado a un acuerdo para vender parte de sus participaciones y reducir sus inversiones, pero ninguno de ellos se desvincula del Atlético.

Según ha anunciado el club a través de un comunicado compartido este lunes, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente como consejero delegado y presidente respectivamente. Tampoco dejarán a un lado su función como accionistas, "garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo". Por otro lado, no se han hecho públicos los términos financieros de la operación.

La entidad rojiblanca espera que esta nueva etapa refuerze "la posición de nuestro club entre la élite del fútbol" y cree que "apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo". "Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad", expresan desde el equipo.

El objetivo de esta unión se traduce en la ejecución de algunos planes que el club tiene a largo plazo, como la inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en proyectos de infraestructura, como sería el caso de la Ciudad del Deporte, un nuevo centro deportivo y de entretenimiento junto al Estadio Riyadh Air Metropolitano. "El objetivo de este proyecto es convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria", reza el escrito.

Las palabras de Miguel Ángel Gil

“Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a un nuevo socio comprometido con el club. Apollo Sports Capital es un gran aliado que respeta la historia, las tradiciones y la identidad del Atlético de Madrid y de su afición, al tiempo que aporta recursos y entusiasmo adicionales para ayudar a mantener nuestro crecimiento y competitividad”, afirmó el consejero delegado de la entidad colchonera, Miguel Ángel Gil.

“De cara al futuro, juntos vemos una gran oportunidad para impulsar un crecimiento sólido y sostenible de Atlético de Madrid, sobre la base de nuestro legado. Para mí era importante contar con un socio inversor a largo plazo que creyera en nuestra estrategia y pudiera potenciar nuestras actividades fuera del terreno de juego con el desarrollo de la Ciudad del Deporte”, terminó diciendo Gil.

Por su parte, Robert Givone, socio de Apollo y co-gestor de ASC, también se mostró optimista de haber alcanzado el acuerdo. “Estamos entusiasmados por apoyar al equipo y honrar su espíritu y sus tradiciones, y por aportar valor en aquellas áreas en las que destacamos, como el crecimiento de la Ciudad del Deporte y la mejora de la experiencia del aficionado", dijo Givone.