El Atlético ya amenaza al Barça

Cholismo en su máxima expresión en el Riyadh Air Metropolitano. Giménez recibió una durísima entrada de Nianzou y, en primera instancia, Francisco José Hernández no señaló nada punible. Acudió al monitor a revisar la jugada al ser avisado por el VAR e indicó penalti. Julián Álvarez agarró el balón y, sin despeinarse siquiera, ajustó su disparo para romper la férrea igualdad en el marcador. De argentinos iba a la cosa: Giuliano cambió el ritmo, pisó línea de fondo y asistió a Almada para poner tierra de por medio. La guinda, eso sí, la puso el Principito, que alcanzó los 200 goles en LaLiga (3-0).

Simeone entregó las llaves del centro del campo a Álex Baena, que acompañó a Koke en el pivote. Una posición, eso sí, que le no pilló por sorpresa, que ya se desempeñó en la creación en los Juegos Olímpicos. El de Roquetas de Mar, de hecho, fue de lo mejorcito de un Atlético incisivo pero fallón en una primera mitad emocionante... pero sin goles. Gran parte de la culpa se la adjudicó, por un lado, un Vlachodimos que firmó un par de atajadas de mérito, y, por el otro, el poste que evitó el tanto de Nico González.

'La Araña' no falla

Y, 'La Araña', que estuvo menos punzante de lo habitual, apareció cuando más se le necesitó: para no fallar desde los once metros. Nianzou fue con la plancha demasiado arriba y acabó impactando los tacos de su bota en el muslo del central uruguayo, que se quedó unos minutos tendido en el césped. Francisco José Hernández no señaló nada de inicio, pero no dudó en pitar la pena máxima cuando revisó la acción y amonestar al zaguero hispalense. Julián, como no iba a ser de otra manera, mandó el balón a guardar.

Los rojiblancos se quitaron un peso de encima y se vinieron arriba. Era el momento de atestar el golpe final a un herido Sevilla. Y así fue. Giuliano recuperó un balón, pisó el acelerador hasta plantarse en línea de fondo y le regaló el gol a un Almada que solo tuvo que empujarla. Y la guida la puso Griezmann, asistido por un Almada que marcó diferencias en el ratito que estuvo sobre el césped, que no perdonó ante Vlachodimos y anotó su gol 200 en LaLiga. Tres puntos vitales para un Atlético que empata con el Barça en la tabla.