El Atlético activa el plan pos-Oblak con Atubolu, el portero revelación de la Bundesliga

El Atlético de Madrid afronta un intenso a la par que extraño final de temporada. Este sábado recibe al Athletic Club en el Metropolitano (21:00h), en el duelo correspondiente a la jornada 33 de LaLiga en el que los de Diego Pablo Simeone necesitan reencontrarse con las buenas sensaciones. La derrota en penaltis en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, sumada a una racha muy negativa en liga -cuatro derrotas consecutivas, la última ante el Elche (3-2)-, ha dejado al equipo en una situación anímica delicada.

Con la competición doméstica descartada -a 25 puntos del Barça-, la mirada está puesta en la ida de las semifinales de Champions League del próximo miércoles frente al Arsenal. Sin embargo, antes de ese gran desafío europeo, el Atlético necesita competir y recuperar confianza ante su afición. En ese contexto, el club también observa con lupa una de las grandes incógnitas de la próxima temporada: el futuro de Jan Oblak y, en consecuencia, el rumbo de la portería rojiblanca.

Jan Oblak, meta del Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La portería rojiblanca, en plena transición

El guardameta esloveno de 33 años, símbolo de la última década rojiblanca, tiene contrato hasta junio de 2028. Sin embargo, está teniendo un curso difícil por los problemas físicos que ha padecido. Con ofertas importantes desde Arabia Saudí y siendo uno de los salarios más altos de la plantilla, en el Metropolitano no descartan una salida que marcaría el final de una era.

Ante ese escenario, la dirección deportiva, encabezada por Mateu Alemany, ha activado la búsqueda de un relevo de garantías. El nombre que más fuerza ha cobrado es el de Noah Atubolu, guardameta del Friburgo. A sus 23 años y con 1,90 de estatura, el internacional alemán se ha consolidado como uno de los porteros con mayor proyección del fútbol europeo. Esta temporada suma 43 partidos oficiales, con 12 porterías a cero y un dato que ha disparado su notoriedad: ha detenido los últimos cinco penaltis que le han lanzado.

Noah Atubolu, guardameta del Friburgo / X

Con contrato hasta 2027 y un valor de mercado que oscila entre los 20 y 25 millones de euros, Atubolu encaja en el perfil que busca el Atleti: joven, con margen de crecimiento y ya contrastado en competición europea. Los ojeadores 'colchoneros' llevan semanas siguiéndole en directo, incluyendo su actuación en Balaídos ante el Celta en Europa League. Su fichaje, no obstante, dependerá directamente de la decisión final de Oblak.

Musso quiere ser el número uno

En paralelo, el rendimiento de Juan Musso este curso ha añadido un nuevo elemento a la ecuación. El argentino ha sido una de las grandes sorpresas del año, especialmente en los momentos clave, aprovechando las ausencias de Oblak para asentarse bajo palos. Su nivel le ha devuelto incluso a la órbita de la selección argentina.

La posible llegada de Atubolu no sería para asumir un rol secundario, sino para generar una competencia real. En ese contexto, Musso tendría que defender su posición en un pulso directo por la titularidad, en una portería que podría vivir un cambio radical en cuestión de meses.

Juan Musso del Atletico de Madrid tras la victoria ante el Barça en cuartos de la Champions League / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El Atlético se mueve entre el respeto a una leyenda y la necesidad de mirar al futuro. Oblak ha sido durante años el mejor guardián de Europa, pieza clave en los éxitos del club. Pero el fútbol no se detiene, y la oportunidad de rejuvenecer la plantilla, reducir masa salarial y apostar por perfiles emergentes está sobre la mesa.

El relevo de Griezmann también se encuentra en la Bundesliga

Además, la dirección deportiva 'colchonera' trabaja en la sucesión de Antoine Griezmann, quien abandonará la disciplina rojiblanca al término del curso para poner rumbo a la MLS. El elegido es Julian Brandt, del Borussia Dortmund, que quedará libre a final de temporada.

El mediapunta alemán, de 29 años, es un perfil versátil que puede actuar entre líneas, con capacidad de asociación, llegada y gol. Esta campaña suma 11 tantos y 3 asistencias, y acumula más de 120 participaciones directas en gol en sus sus 303 partidos con los negriamarillos. Su llegada a coste cero lo convierte en una oportunidad de mercado que el Atlético quiere cerrar cuanto antes, aunque clubes como el Arsenal también siguen sus pasos.