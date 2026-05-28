Los límites que el Atlético de Apollo tendrá en un mercado de fichajes crucial

El desembarco de Apollo Global Management en el Atlético supondrá una nueva era para el club madrileño. Pero su impacto no será tan inmediato como esperaría el aficionado rojiblanco. El propio Diego Pablo Simeone se encargó de rebajar la euforia sobre una fiebre inversora a corto plazo en la previa al último partido de la temporada. “¿Cree que Apollo hará una inversión que acerque al Atlético a los grandes? No, no lo creo". La respuesta parte de la cautela y la filosofía propia del Cholo, que le ha llevado siempre a diferenciarse del Real Madrid o Barcelona.

Los mecanismos financieros de LaLiga en las ampliaciones

Todo ello, a pesar de que el gasto en fichajes -rondó los 200 millones en el pasado verano- le ponga a la altura de los equipos con los que ha conseguido competir de igual a igual en los últimos años. Sin embargo, los propios mecanismos de LaLiga impiden que Apollo rompa el mercado. En concreto, el límite salarial. Porque la patronal obliga a distribuir la ampliación de capital en dos temporadas, por lo que solo puede destinar, como máximo un 25% de la cifra de negocio del club en cada curso a traspasos.

EFE

La patronal divide a las entidades en distintos grupos según su salud financiera y el conjunto rojiblanco continúa encuadrado en el grupo B, pese al desembarco de Apollo. Eso implica que no puede destinar automáticamente todo el dinero que aporten sus propietarios a reforzar la plantilla. Es decir, aunque un propietario quiera inyectar grandes cantidades de dinero, existe un límite sobre cuánto puede transformarse realmente en capacidad para aumentar el coste de plantilla deportiva.

Además, LaLiga tiene en cuenta el contexto financiero de cada entidad. Hay clubes que arrastran penalizaciones por pérdidas anteriores, por el impacto del covid o por inversiones ya realizadas, mientras otros disponen de mayor flexibilidad gracias a reformas en sus estadios o ampliaciones de capital. En el caso de las obras, por ejemplo, ese efecto puede computarse durante tres ejercicios. La lógica del sistema pasa por evitar desequilibrios bruscos y garantizar que los clubes puedan asumir sus compromisos de pago incluso si pierden ingresos estructurales, como ocurre cuando un equipo deja de jugar competiciones europeas o pierde una fuente habitual de beneficios por traspasos.

Bernardo Silva, en Wembley / NEIL HALL / EFE

Los condicionantes con Bernardo Silva y Julián Álvarez

¿Cómo afecta esto al Atlético? El fondo estadounidense ha vinculado buena parte de su proyecto al desarrollo de la futura Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid, una infraestructura estratégica alrededor del Metropolitano cuya inversión total ronda los 800 millones de euros. Cabe recordar que en marzo, tras la confirmación de la entrada de Apollo, anunció -no aplicada- una ampliación de capital de hasta 100 millones.

Ahí aparece una de las claves del modelo de LaLiga: las inversiones vinculadas a estadios, ciudades deportivas o grandes desarrollos patrimoniales cuentan con un tratamiento más flexible y pueden computarse durante varios ejercicios, lo que permite a los clubes ganar margen estructural sin trasladar automáticamente todo el dinero al límite salarial.

Esta situación condiciona movimientos muy importantes como la salida de Julián Álvarez o el fichaje de Bernardo Silva. A esto hay que sumarle la salida de Griezmann, que deja al Atlético sin uno de sus grandes activos. La tormenta perfecta que desencadena en un verano largo donde el argentino es el peón principal que puede mover el resto del tablero. Aunque esto llevaría a repensar la estrategia de Mateu Alemany, condicionado en su inversión inicial, pero sostén para un proyecto a medio plazo en un club con renovaciones pendientes y una hoja de ruta por determinar después de competir en Champions y Copa -no en Liga-, pero sin ningún título conseguido.