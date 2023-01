El Atleti armoniza sus finanzas tras la eliminación europea con las ventas invernales

El Atlético quedó 'en jaque' tras la inesperada eliminación de la Champions en noviembre El club ha tenido que dar salida a Cunha y Joao Felix para volver a cuadrar sus cuentas

La derrota en el Do Dragao el pasado noviembre contra el Porto (2-1) supuso un duro golpe para el Atlético de Madrid, en lo deportivo, pero también en lo económico. La derrota de los madrileños, sumada al empate del Bayer Leverkusen contra el Brujas, dejó al Atleti, además, último de su grupo y fuera de Europa tras apenas tres meses de competición. Los rojiblancos quedaron 'en jaque' tras la inesperada eliminación europea, por lo que en este mercado invernal han tenido que reajustar sus cuentas con la venta de jugadores.

La 'operación salida' se convirtió una prioridad para el otrora equipo del Manzanares. Ya no solo porque algunos de sus jugadores no contaban con apenas minutos o no se sentían a gusto con el entrenador, sino que también por la parte económica. El club requería vender y/o ceder a algunos de sus futbolistas para poder armonizar sus cuentas, que quedaron desajustadas tras el rotundo fracaso europeo.

Los balsámicos 50 millones que el Atleti consiguió con la venta de Matheus Cunha al Wolverhampton de Lopetegui ayudaron. Y de igual manera la cesión de Joao Felix al Chelsea, tasada en unos 11 millones. Las salidas del brasileño y del portugués fueron necesarias para que el equipo del Metropolitano pudiera compensar los millonarios ingresos que dejaron de percibir por su eliminación de la Champions y no clasificación a la Europa League. Como recambio en ofensiva llegó Memphis Depay procedente del FC Barcelona por alrededor de 3 millones, operación que no supuso un esfuerzo económico importante que, de todos modos, el club no se podía permitir. La compra del ex atacante neerlandés del Barça deja, además, la posibilidad de que el Atleti ingrese 20 millones más en verano, si el equipo blaugrana hace efectiva su opción de compra prioritaria sobre Yannick Carrasco.