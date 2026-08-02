El as en la manga de Simeone para recuperar el 'Cholismo'

La pizarra es clave en el fútbol. Siempre lo ha sido, pero, en la era moderna, puede que incluso más. El Atlético de Madrid lo entendió y el ‘cholismo’ vivió sus mejores años gracias al balón parado y a la solidez defensiva. De hecho, cuando el equipo ha estado más débil de lo habitual en una de estas dos facetas, lo ha pagado caro. Diego Simeone lo sabe y quiere solucionarlo esta temporada. Por suerte para él, parece que su ‘as’ bajo la manga lo tiene todo controlado.

El objetivo de Simeone es volver a dominar de verdad su libreto, y sus intenciones quedaron claras en el amistoso contra el Manchester United. Aún le quedan piezas importantes de vacaciones tras el Mundial, pero el trabajo en los entrenamientos va dando sus frutos.

En Estocolmo, el cuadro colchonero cayó por 2-1, pero el primer gol, el 0-1 de Arnau Ortiz a los cinco minutos, llegó en una acción a balón parado. Fue Koke el encargado de lanzar el córner, pero, en vez de buscar directamente la cabeza de un compañero, jugó en corto con Arnau.

El plan era buscar la cabeza de Carlos Martín para aprovechar el desconcierto en el área. En cierta medida, cumplió su cometido, porque el balón iba bien puesto y su compañero tenía espacio para rematar, pero no le hizo ni falta: gol. Por desgracia, el Atlético acabó perdiendo el partido tras el doblete de Mbeumo.

Sea como fuere, si en el pasado fue el ‘Mono’ Burgos el encargado de diseñar acciones a balón parado para que Godín, Miranda o Raúl García sacaran a pasear su poderío aéreo, ahora es una leyenda del club, Gabi, quien debe marcar la diferencia en ese aspecto.

En la pretemporada ya se ha visto una muestra de que este Atlético también puede hacer daño en los saques de esquina lanzados en corto, y el plan es dar más herramientas al equipo para maximizar el poderío aéreo de Pubill, Hancko o Sorloth, si este último acaba quedándose en Madrid.