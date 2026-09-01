Arteta no descarta ni a Julián ni a nadie: "Intentaremos mejorar el Arsenal hasta por la noche"

El Arsenal puede ser uno de los tapados en este último día de mercado. Los de Mikel Arteta no descartan reforzarse a última hora y uno de los nombres más sonados es, sin duda, el de Julián Álvarez.

Nadie sabe qué pasará con el delantero del Atlético de Madrid, cuyo fichaje frustrado por el FC Barcelona le deja en una situación incómoda en el Metropolitano. Las últimas informaciones apuntan a que Julián no quiere marcharse a la Premier, pero habrá que esperar a las 23:59 horas para conocer el desenlace del culebrón del verano.

En todo ese contexto, fue el técnico del Arsenal quien no quiso descartar ninguna operación 'in extremis'. Tras la victoria del conjunto 'gunner' este lunes frente al Aston Villa de Emery, Mikel Arteta se pronunció sobre el último día de mercado y los posibles refuerzos, asegurando que tratará "de mejorar el equipo hasta por la noche".

Julian Alvarez en el banquillo durante el Atlético-Villarreal de LaLiga 2026/27 / Europa Press

"Estamos tratando de mejorar el equipo"

“Como ya he dicho, estamos tratando de mejorar el equipo y hasta este martes por la noche vamos a intentar hacerlo. He estado desconectado del mundo durante 24 horas, porque creo que mi energía probablemente tiene que estar en el partido, pero volveré a ella ahora”, aseguró el técnico, en declaraciones recogidas por la propia página web oficial de su club.

Como es lógico, el entrenador donostiarra no quiso desvelar las posiciones a reforzar, aunque los perfiles parecen claros. La probable salida de Martinelli a Arabia Saudí y el fichaje de Gabriel Jesús por el FC Barcelona podrían obligar al Arsenal a fichar un delantero. Y ahí aparece en escena Julián y un posible cambio de opinión de última hora.

Mikel Arteta, durante la final de la Community Shield / DIMITRIS LEGAKIS

Fue insistido Arteta en si necesita más recursos para no sufrir durante la temporada. "Podemos hablar de ahora, pero podría cambiar. Sabíamos que si teníamos una lesión en la línea de atrás con Jurrien Timber fuera, estaríamos en un gran problema, así que tuvimos que fichar a Ezri Konsa", puso como ejemplo.

Noticias relacionadas

“Hoy, Mosquera no pudo continuar, por lo que sabemos que la profundidad de la plantilla tiene que ser realmente grande cuando estamos luchando por cuatro competiciones de la manera en que también jugamos, así que vamos a intentar hacerlo”, concluyó el técnico, sin revelar quién o quienes son los objetivos del Arsenal en el último día del mercado.