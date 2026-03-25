ATLÉTICO DE MADRID
El arma inesperada de Simeone para medirse al Barça
Rojiblancos y azulgranas se miden en hasta tres ocasiones (LaLiga y Champions) en las próximas semanas
El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se van a cansar de verse las caras esta temporada. Hasta la fecha, rojiblancos y azulgranas se han enfrentado en tres ocasiones, en el partido de la primera vuelta de LaLiga y en el duelo de semifinales de la Copa del Rey, donde los del 'Cholo' Simeone lograron imponerse y sellar su clasificación para la final.
Pero todavía hay mucho más. Tras el actual parón internacional de selecciones, Atlético de Madrid y Barça vuelven a medirse en LaLiga en un partido con mayor urgencia para los culés. Los colchoneros tienen la cabeza de la clasificación prácticamente fuera de alcance y su mirada está mucho más centrada en la Champions League y la Copa del Rey.
En cambio, la situación es bien distinta en el Barça. El equipo que dirige Hansi Flick no puede permitirse ni un solo despiste en el campeonato liguero, ya que tiene al Real Madrid a solo cuatro puntos en plena pugna por el título. Por ello, necesita los tres puntos más que el Atlético de Madrid en esta ocasión y no podrá permitirse hacer rotaciones.
Tras verse las caras en Liga, rojiblancos y azulgranas se juegan el pase a las semifinales de la Champions League en una eliminatoria cargada de alicientes. Simeone y el Atlético guardan un buen recuerdo de sus últimos cruces europeos ante el Barça, donde en varias ocasiones han sido capaces de eliminarlo, y volverán a intentarlo.
El 'factor Molina'
Esta vez, el equipo cuenta con un arma inesperada con la que pocos contaban y que, sorprendentemente, puede resultar decisiva en esta eliminatoria. Hablamos, ni más ni menos, de Nahuel Molina. El lateral argentino, tantas veces cuestionado por su rendimiento, está sorprendiendo en las últimas jornadas por su notable nivel sobre el terreno de juego, pero sobre todo por su eficacia goleadora.
Molina encadena dos jornadas consecutivas, ante Getafe y Real Madrid, viendo puerta con auténticos golazos desde fuera del área, aportando un recurso ofensivo que su equipo no tenía tan identificado. Los rivales no contaban con esta faceta del defensor argentino, que puede convertirse en un elemento capaz de alterar el resultado de un partido en favor del Atlético. Da la sensación, incluso, de que el propio jugador ha descubierto recientemente este potente registro gracias a su disparo lejano.
Habrá que ver si esta racha tiene continuidad o si se trata simplemente de una casualidad. Por el momento, en el duelo de LaLiga entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, todo apunta a que partirá desde el once titular ante la ausencia de Marcos Llorente. La pregunta queda en el aire. ¿Puede Nahuel Molina, con sus golazos, convertirse en un factor clave para plantar cara y eliminar al Barça?
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