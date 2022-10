Argentina estalla contra Simeone: "Eres un vendehumos, esto te enseñará"

La eliminación del Atlético en Champions ha provocado diversas críticas y reacciones Los 'colchoneros' han sumado 11 victorias en sus últimos 32 duelos en Europa

La tempranera eliminación del Atlético de Madrid de la Champions ha provocado diversas reacciones entre los aficionados. Y es que el equipo encaraba el partido ante el Leverkusen como una final, pero no estuvo a la altura. El final fue frenético, y muchos, todavía no se creen como ni el penalti lanzado por Carrasco y los dos rechaces posteriores, no acabaron dentro de la red. Con todo esto sobre la mesa, Diego Pablo Simeone es el principal señalado.

El técnico argentino ha sido siempre admirado por muchos gracias a los éxitos cosechados durante los años que lleva al frente del proyecto rojiblanco. Sin embargo, también se ha ganado a algún que otro no tan partidario de su manera de trabajar. Y esto es lo que ha pasado en su país natal.

Y es que uno de los periodistas más reputados y a la vez más polémicos de Argentina, se ha dedicado a ofrecer su punto de vista. Se trata de Alejandro Fantino, conductor de Multiverso, en la radio Neura Media. Considera que Simeone debe aprender de la derrota, y aprovechó para acusarlo de "vendehumo". “Vos, que estás todo el tiempo diciendo que sólo sirve ganar, y que vos sos (sic) un ganador, no pasas a ser un perdedor de cuarta con esto. Es la vida misma. Te tocó hoy perder. Esto te tiene que enseñar, Diego Pablo”, declaró el periodista.

“Ahora, la chupada de cu... que después te pegan tus periodistas deportivos amigos, esos esclavos que tenés: no sos un perdedor de cuarta. No sos ni siquiera un perdedor. Nada, loco, simplemente, quedaste eliminado. Qué lindo que te hay pasado esto, que bueno para que bajes un poco ese copete de soberbia que tienes, vendiendo ese humo industrial que tienes, de leña verde de la isla", continuó.

El fracaso de los colchoneros en la Liga de Campeones es claro, pero vas evidente lo hacen sus números: 11 victorias en sus últimos 32 duelos. "No tengo ninguna duda de que la Champions me cuesta. Me ha costado, con las dos finales que perdimos, una en los penaltis y otra en la prórroga", manifestó el técnico momentos después del duro palo de la eliminación.

Y es que aquellas dos oportunidades de alzar el título y hacer historia han dejado herida y han marcado la historia del club, y de Simeone.