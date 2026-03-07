El aplaudido gesto de Giménez en el Metropolitano: sacó una paloma herida del campo

El uruguayo José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, retiró este sábado a una paloma que había recibido un balonazo sobre el terreno de juego del estadio Metropolitano durante el transcurso del partido de LaLiga EA Sports entre el conjunto rojiblanco y la Real Sociedad.

La paloma permaneció todo en el primer tramo del partido en la esquina del campo sobre el que atacaba el Atlético, hasta el minuto 21.

Primero, Matteo Ruggeri debió apartarla para lanzar un saque de esquina y después un saque en corto de un córner de Koke Resurrección pasó por encima del pájaro, que siguió sobre el césped, hasta que, en ese momento, Giménez pidió permiso al árbitro, Adrián Cordero, para retirar el ave del césped.

El central uruguayo se dirigió hasta la paloma, la agarró con sus manos y la sacó por la esquina del campo entre la ovación de 60.788 espectadores.