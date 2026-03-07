Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Athletic - BarcelonaAlineación Barcelona hoyDónde ver Athletic - BarcelonaUcrania - EspañaClasificación grupo España Mundial 2027Strade BianchePalmarés Strade BianchePogacar SeixasAthletic - BarçaLevante - GironaClasificación LaLigaFerrero AlcarazConvocatoria BarcelonaClasificación F1Pedro SánchezHorario Carrera F1AnelkaDroAlonsoDónde ver FA CupAndrés IniestaAlcarazLesión MbappéArbeloaMbappé Ester ExpósitoJulen GuerreroResultados Arnold Classic 2026Dónde ver Holloway Oliveira UFCKim AngelRio Breogan - BarçaPróxima carrera MotoGPPróximo partido AlcarazDónde ver F1Restaurante SuárezJuegos gratis PS Plus marzoAlcaraz - Dimitrov horario
instagramlinkedin

ATLÉTICO DE MADRID

El aplaudido gesto de Giménez en el Metropolitano: sacó una paloma herida del campo

El defensa del Atlético de Madrid retiró una paloma del césped tras sufrir un balonazo en la salida de un saque de esquina

José MAría Giménez, sacando una paloma del césped del Metropolitano

José MAría Giménez, sacando una paloma del césped del Metropolitano / Movistar

EFE

Madrid

El uruguayo José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, retiró este sábado a una paloma que había recibido un balonazo sobre el terreno de juego del estadio Metropolitano durante el transcurso del partido de LaLiga EA Sports entre el conjunto rojiblanco y la Real Sociedad.

La paloma permaneció todo en el primer tramo del partido en la esquina del campo sobre el que atacaba el Atlético, hasta el minuto 21.

Primero, Matteo Ruggeri debió apartarla para lanzar un saque de esquina y después un saque en corto de un córner de Koke Resurrección pasó por encima del pájaro, que siguió sobre el césped, hasta que, en ese momento, Giménez pidió permiso al árbitro, Adrián Cordero, para retirar el ave del césped.

Noticias relacionadas y más

El central uruguayo se dirigió hasta la paloma, la agarró con sus manos y la sacó por la esquina del campo entre la ovación de 60.788 espectadores.

TEMAS