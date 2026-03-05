Ampliación de capital en el Atlético: Apollo promete más inversión

El Atlético de Madrid se prepara para un movimiento estratégico del que depende en gran parte el futuro del club. La entidad rojiblanca ha convocado una Junta General Extraordinaria para los días 12/13 de marzo con el objetivo principal de proponer y aprobar una ampliación de capital de cien millones de euros.

Según informa 'Club de Uría', la operación viene relacionada con la llegada al Metropolitano de forma oficial de Apollo Sports Capital, fondo de inversión que adquirirá la mayoría de las acciones del Atlético de Madrid. En dicha Junta se prevé modificar parcialmente los estatutos y renovar el Consejo de Administración, para poder delegar en el mismo la mencionada ampliación de capital de 100 millones de euros.

Los planes de futuro de la entidad rojiblanca pasan por incrementar el esfuerzo económico llevado a cabo en las últimas temporadas en la parcela deportiva y potenciar así el proyecto, que el pasado verano ya contó con un gran desembolso en forma de fichajes: Julián Álvarez (95M), Baena (42M), Hancko (25M), Cardoso (24M) y compañía, además de la llegada de Lookman (35M), Mendoza (16M) y Vargas (3M) en invierno.

Modificaciones en los estatutos

La misma información avanza que, por otro costado, se plantearán dos cambios importantes en los estatutos, además de entrar Apollo en el nuevo Consejo de Administración con más del 50% del poder. Las modificaciones importantes se centran en reforzar la mayoría necesaria para que la Junta adopte los acuerdos necesarios: hasta ahora se necesitaba un 85%, pero se pretende aumentar el porcentaje hasta un 92%.

Y el segundo cambio importante va relacionado con la remuneración de los consejeros, que será revisada y que podría acompañarse o estar sujeta a diferentes objetivos económicos o deportivos.

Noticias relacionadas

En cuanto al Consejo, será renovado en la Junta del próximo 12/13 de marzo, con Apollo buscando introducir consejeros que representen un porcentaje superior al 50% de la totalidad de los miembros. Es decir, al menos seis de un máximo de doce.