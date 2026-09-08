Álvaro Morata, sobre la situación de Julián Álvarez: "La afición del Atlético de Madrid tiene que entender que no se queda para siempre. En la vida hay que perdonar"

Julián Álvarez ha sido el hombre del verano. El delantero argentino mostró su interés de salir del Atlético de Madrid durante el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, al reconocer que "lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño". Y ese sueño era vestir la camiseta del FC Barcelona, pero el club colchonero se negó a negociar con Joan Laporta.

Al no ser traspasado, la situación del delantero argentino es crítica. La afición del Atlético de Madrid no olvida que quiso marcharse del club a toda costa, mientras que el propio jugador tampoco está satisfecho con su continuidad a las órdenes del Cholo Simeone. Sin duda, una situación complicada de reconducir.

Ayer, Álvaro Morata, actual jugador del Leganés, analizó la situación del atacante del Atlético de Madrid en el programa 'El Larguero', presentado por Manu Carreño, donde quiso dejar claro que "lo único que espero cada vez que lo veo por la televisión es que meta un zambombazo a la escuadra y que le salga una sonrisa".

Tiene claro que Álvarez necesita "volver a sentirse importante" en el terreno de juego. "Es uno de los mejores jugadores del mundo y el Atlético de Madrid le necesita, ojalá que la afición le dé cariño", aseguró en el programa de la Cadena SER.

Julián Álvarez se entrena con el grupo / Archivo

Es consciente de que la situación es compleja: "La gente tiene que entender que, cuando estás en una situación así, ya ha pasado. Es algo que no se queda para siempre".

Por otro lado, aseguró que si el Atlético de Madrid quiere luchar por ganar LaLiga o la Champions League necesita la mejor versión del delantero argentino.

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Alvarez, en San Mamés / Javier Zorrilla / EFE

"En la vida hay que perdonar. A lo mejor yo no entro a opinar aquí sobre si ha hecho las cosas de una manera o de otra, si tenía que haberlas hecho así o no. La situación es la que es".

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Por último, aseguró que Álvarez aún "tiene la oportunidad de volver a ser importante otra vez" y pasar página tras un verano complicado.