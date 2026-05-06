Almeida, alcalde de Madrid: "La UEFA puso toda la maquinaria para que el Atlético no pasara a la final de la Champions"

El desenlace en el Emirates dejó al Atlético de Madrid fuera de la final de la Champions League tras caer por la mínima ante el Arsenal. El enfrentamiento estuvo marcado por varias decisiones arbitrales que desataron una fuerte polémica en el entorno rojiblanco. Un claro penalti sobre Griezmann, un fuera de juego señalado previo a un empujón de Calafiori a Giuliano y el (escaso) tiempo añadido centraron las protestas rojiblancas en una noche de máxima tensión competitiva.

En ese contexto, y con el equipo de Diego Pablo Simeone eliminado a las puertas de la final de Budapest, las reacciones no tardaron en llegar. Una de las más contundentes fue la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconocido seguidor atlético, que apuntó directamente a la actuación arbitral y al papel del organismo europeo.

El regidor de la ciudad fue tajante al analizar el partido y el arbitraje: "Cuando vi el sorteo, pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué, nos tocó jugar contra la UEFA, y la UEFA ha dejado claro que no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions. Es incomprensible que pusiera un árbitro alemán cuando España y Alemania se están jugando la quinta plaza de la Champions".

Almeida fue más allá al valorar algunas jugadas clave del encuentro, insinuando una intencionalidad en las decisiones: "hubo jugadas que obedecen a una voluntad predeterminada". Entre ellas, destacó una acción polémica con Giuliano Simeone: "Es incomprensible que no haya una sola toma del fuera de juego de Giuliano (Simeone) cuando es un penalti clarísimo. Hemos visto posteriormente en redes sociales que no era fuera de juego y que salió de su campo. No era fuera de juego y no quisieron reconocerlo".

El alcalde también se refirió a otra de las acciones discutidas del choque: "El penalti a Griezmann es clamoroso". En esa misma línea, criticó la decisión arbitral en esa jugada concreta: "El árbitro pita una vez que Griezmann cae, la falta de Pubill no existe".

Por último, Almeida cargó contra la gestión del tiempo añadido: "Y ya lo del descuento es la constatación clara de que el árbitro quería que ese partido acabara lo antes posible y que el Arsenal fuera a Budapest y no fuera el Atlético de Madrid".

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En su conclusión, insistió en la idea de que el conjunto rojiblanco compitió en desigualdad de condiciones: "Los atléticos estamos orgullosos de nuestro equipo, porque compitió no contra el Arsenal, sino contra la UEFA. Y al Arsenal le puedes ganar a 180 minutos, pero a la UEFA no, la UEFA puso toda la maquinaria para que el Atlético no pasara ese partido y el árbitro fue el ejecutor de esa voluntad. Hay una intencionalidad. A la UEFA no la hemos podido ganar y era imposible ganarla".