Contratiempo para Simeone: Álex Baena, operado de apendicitis

Álex Baena no ha empezado con buen pie en el Atlético de Madrid. Considerado uno de los fichajes estrellas del conjunto rojiblanco en este mercado estival, el centrocampista andaluz se lesionó en la primera jornada de Liga, en la derrota colchonera en el RCDE Stadium.

El jugador estaba entrando poco a poco en los entrenamientos de Diego Pablo Simeone tras las molestias musculares sufridas en el mencionado partido. Sin embargo, parece que el futbolista deberá esperar un poco más para reingresar en el verde.

Contratiempo inesperado

Según informó el Atlético de Madrid, Baena fue operado "con éxito" de una apendicitis aguda. El jugador se sintió mal a lo largo de este martes y tuvo que pasar por el quirófano de urgencia para intervenirle con cirugía laparoscópica de una peritonitis. "La operación transcurrió con total normalidad y el jugador se encuentra bien, a la espera de comenzar su recuperación en los próximos días", comunicó el club de Canillejas.

Álex Baena, por el que el Atleti pagó 42 millones más 15 en variables al Villarreal, seguirá ingresado durante las próximas horas a la espera de recibir el alta hospitalaria. De su evolución se pautará su reincorporación a los entrenamientos.

Simeone, en cuadro

El Cholo dirigió una sesión preparatoria marcada por las numerosas ausencias debido a los compromisos internacionales de sus respectivos jugadores. Al técnico se le vio hacer trabajo táctico con Gallagher y Cardoso, a los que reclama un paso adelante en la presión sobre los centrocampistas rivales, además de corregirles ciertos posicionamientos sobre el césped durante los partidos.

A Simeone también se le vio hacer especial hincapié con los delanteros para tratar de revertir la falta de gol en estos tres primeros encuentros ligueros, en los que el Atlético sólo ha anotado tres dianas. El preparador colchonero pide más voracidad en los últimos metros para aprovechar las oportunidades generadas.