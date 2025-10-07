Alerta roja Lenglet

El Atlético de Madrid se marchó al parón con una sensación agridulce. Tras golear al Real Madrid en Liga y al Eintracht en Champions, los rojiblancos no pudieron pasar del empate en Balaídos frente a un Celta que aprovechó a medias la polémica expulsión de Clément Lenglet.

El central francés vio la primera cartulina amarilla en el minuto 25, bastante clara tras derribar a Ferran Jutglà en un peligroso contragolpe del Celta. Ni siquiera protestó Lenglet, sabedor de que el castigo era merecido. Pero no estuvo nada de acuerdo Diego Simeone con la segunda amarilla, cinco minutos antes de llegar al descanso.

Lenglet recibió el balón de Koke pegado a la banda, justo enfrente del banquillo rojiblanco. Un mal control del defensor propició el robo de Jutglà, que de nuevo iba a ser protagonista. El delantero catalán se disponía a salir rápido a la contra pero fue agarrado del hombro tímidamente por el francés hasta hacerle caer.

Simeone: "Cuando fuimos once contra once, teníamos el partido controlado" / RRSS

Ya se veía venir la expulsión Simeone, que rápidamente le decía que no al colegiado incluso antes de señalar la falta. Pero César Soto Grado le mostró una segunda cartulina amarilla y la consecuente roja, que dejaba al Atlético de Madrid con un hombre menos durante toda la segunda mitad.

Desconexiones habituales

Polémicas aparte, rigurosa o no, la expulsión de Lenglet frustró las aspiraciones del Atlético, que tuvo que conformarse con un empate que Simeone celebró por todo lo alto dadas las circunstancias. Pero la de Balaídos no fue la primera vez que el central francés, fruto de sus errores, perjudica y cuesta puntos al equipo rojiblanco.

Pese a ser el central con mejor salida de balón y disponer de grandes cualidades técnicas, sufre desconexiones y faltas de concentración puntuales que suponen un duro peaje. Son ya 2 tarjetas rojas las que ha visto Lenglet desde que debutase con la camiseta del Atlético el curso pasado, a las que se suman 4 penaltis cometidos en 43 partidos que le colocan en el centro de la fotografía de varias derrotas o empates del cuadro rojiblanco. El exazulgrana sale a roja o penalti cada siete partidos.

VIGO (PONTEVEDRA), 05/10/2025.- El centrocampista del Celta Ferrán Jutglà y el defensa del Atlético Clement Lenglet, durante el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports que Celta de Vigo y Atlético de Madrid disputan este domingo en el estadio de Balaídos. EFE/Salvador Sas / Salvador Sas / EFE

Sorprenden dichas cifras teniendo en cuenta su veteranía, pero parece que a Lenglet le cuesta medirse cuando ya tiene una amarilla y en LaLiga española le tienen cogida la matrícula ya desde su etapa en el FC Barcelona, donde cometió 6 penaltis y fue expulsado 5 veces en cuatro temporadas, todas ellas en partidos de la competición liguera y tan solo una por roja directa, lo que deja un balance de 8 rojas en toda su carrera (la primera la vio con el Nancy en la Ligue 2).

Fichado definitivamente por el Atlético de Madrid este verano, Lenglet tiene contrato hasta 2028 y aunque parece contar con la confianza de Simeone, deberá medirse más en sus acciones y no sufrir desconexiones partido tras partido para no perder la titularidad en un equipo que ya tiene a Le Normand y Háncko (condenado a ser lateral) y que espera recuperar pronto a José María Giménez.