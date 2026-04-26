Alerta Pablo Barrios: tercera lesión y peligra la Champions

No quería arriesgar lo más mínimo Simeone ante el Athletic en Liga. Con tanto margen con respecto al quinto clasificado y ya sin opciones de título, el Atlético de Madrid únicamente pensaba en la Champions. Pero incluso así, las malas noticias hicieron acto de presencia en el Metropolitano.

Uno de los hombres de confianza del Cholo y pieza importantísima en la medular rojiblanca se lesionaba frente al Athletic en una acción totalmente desafortunada. El día en el que regresaba a la titularidad casi tres meses después, Pablo Barrios volvió a sentir molestias y tuvo que ser sustituido con cara de preocupación.

Tres lesiones en tres meses

Fue el pasado 5 de febrero cuando el mediocentro cayó lesionado en cuartos de final de la Copa del Rey frente al Betis. Regresó el 10 de marzo con unos minutos frente al Tottenham, pero volvió a sufrir otra lesión muscular en un tramo de la temporada agónico para Barrios, que un mes después entró en la convocatoria para la final copera ante la Real Sociedad.

No jugó en La Cartuja, pero sí tuvo minutos contra el Elche, demostrando estar listo para ayudar al Atlético a conquistar la Champions. Sin embargo, todo se torció el día que regresaba al once titular.

Pablo Barrios se lesionó ante el Athletic / EFE

Corría el minuto 56 cuando el mediocentro notó algo en su pierna izquierda. Siendo encimado por el bilbaíno Alejandro Rego en una conducción, Barrios se lesionó al apoyar el pie en el césped e incluso se vio un ligero resbalón. Inmediatamente mandó el balón fuera del campo. "¿Qué pasó?", le preguntaba Giuliano, mientras el '8' se llevaba la mano a la parte posterior del muslo. "Pendiente de pruebas complementarias", informaba a su vez el club en redes sociales.

Simeone le pierde para el Arsenal

Todo ello sucedió enfrente del Cholo Simeone, que se quitó la chaqueta en un gesto de rabia con las semifinales de la Champions en el horizonte. Y mientras el técnico se 'enfadaba' por la lesión -le había cuidado al máximo-, el propio Barrios seguía de pie sin saber dónde mirar, con cara de pocos amigos y sin terminar de creerse lo que le estaba sucediendo.

Prácticamente al minuto, ya se sentó sobre el verde hasta que fue sustituido por Johnny Cardoso. Se quitó la camiseta y se marchó por el túnel de vestuarios con el rostro cubierto, desolado por un nuevo contratiempo físico que le dejará sin Champions contra el Arsenal y que podría incluso afectarle al Mundial.

Pablo Barrios, lesionado ante el Athletic / Europa Press

Porque la temporada de Pablo Barrios estaba a la altura de los mejores mediocentros españoles, hasta que empezó a encadenar una lesión tras otra. Incluso era un claro candidato a entrar en la lista definitiva de Luis de la Fuente para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá pese a la alta competencia en la medular de la Roja, pero su lesión e incluso su irregularidad en el tramo decisivo de la temporada podrían dejarle fuera.

"Le esperaremos, ojalá llegue al final de temporada"

Sobre la lesión de su compañero se pronunció primero Álex Baena en los micrófonos de DAZN: "Todos sabemos que es muy importante para nosotros, que viene de una recaída. También es un amigo, me duele verle así porque yo también pasé por eso. Es una persona que se cuida al 100%, pero son cosas del fútbol".

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Y luego Diego Simeone, que no transmitió mucha positividad: "Ya nos informarán que lesión puede tener. Son momentos difíciles que deberá atravesar, la vida siempre nos pone dificultades. A él se las está poniendo a través sus lesiones, habrá que sacar aprendizaje puro para la temporada que viene y todo el tiempo que resta de temporada ahora. Antes del partido le decía que confío mucho en él. Es muy importante para nosotros. Le esperaremos, ojalá que sea lo menos posible y que llegue a estar con nosotros al final de temporada".