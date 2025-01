Alerta Julián Álvarez en el Atlético

El Atlético de Madrid recibe al Mallorca este sábado (18:30h) en el Riyadh Air Metropolitano, un partido clave en las aspiraciones de título de los locales. Tras enlazar dos tropiezos, derrota ante el Leganés y empate frente al Villarreal, el cuadro colchonero no puede permitirse 'pinchar' de nuevo.

Después de cerrar una espléndida fase inicial en la Champions con la victoria a domicilio contra el Salzburgo, los de Diego Pablo Simeone se centran completamente en el campeonato liguero, donde tienen serias opciones de levantar el trofeo. Por delante, un conjunto mallorquinista en posiciones europeas, pero que encadena tres derrotas seguidas (Real Madrid, Villarreal y Betis).

ALERTA AMARILLA

A pesar de la manida premisa de 'partido a partido', el Atlético de Madrid no olvida que en la siguiente jornada tendrán que visitar el Santiago Bernabéu. En ese sentido, la presencia de Julián Álvarez en el derbi se ve totalmente amenazada.

La 'Araña' está apercibido y de ver una tarjeta amarilla se perderá el próximo duelo frente a los madridistas. Sin embargo, esta cuestión parece no preocupar demasiado al 'Cholo' Simeone. "Nosotros pensamos en el partido de mañana, no en el sábado que viene, entre medio hay un partido de Copa. Empezaremos con lo que creemos que podemos hacer daño al Mallorca", indicó en la previa.

No es el único caso, Koke y Le Normand también están a una amarilla de cumplir sanción. Sin duda, esta situación podría condicionar en gran medida el once que presente el Atlético contra el Mallorca. Más allá de los apercibidos, Simeone no podrá contar con Javi Galán por lesión y Rodrigo de Paul por sanción. Además, Nahuel Molina y César Azpilicueta son duda por molestias físicas.