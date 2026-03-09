CHAMPIONS LEAGUE
Alerta amarilla: ocho apercibidos en el Atlético
De los siete jugadores apercibidos, al menos tres apuntan al once titular en el partido de este martes contra el Tottenham en el Metropolitano
EFE
El Atlético de Madrid encara el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones con su entrenador Diego Simeone y los jugadores Pablo Barrios, Thiago Almada, Clement Lenglet, Robin Le Normand, Marcos Llorente, Marc Pubill y Giuliano Simeone apercibidos de sanción, según la lista publicada por la UEFA.
Llorente se sumó a ellos en el último choque contra el Brujas, en la vuelta de la ronda previa a los octavos de final, mientras el resto ya asumieron desde antes el riesgo de la sanción en el caso de ver una nueva tarjeta amarilla.
De los siete jugadores apercibidos, al menos tres apuntan al once titular en el partido de este martes contra el Tottenham en el Metropolitano: Llorente, Giuliano Simeone y Marc Pubill, aunque también podría serlo Pablo Barrios, que volverá a la convocatoria tras un mes de baja por una lesión muscular.
En el conjunto inglés, hay tres apercibidos de sanción: los delanteros Richarlison y Randal Kolo Muani y el medio centro Joao Palhinha.
