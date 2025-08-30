Directo
LALIGA EA SPORTS
Alavés - Atlético de Madrid, en directo: tercera jornada de LaLiga EA Sports, en vivo hoy
El conjunto de Simeone visita el estadio de Mendizorroza para sumar su primera victoria liguera
ALAVÉS 1-1 ATLÉTICO DE MADRID | Min 46
Más decidido en este inicio el Atlético. Quiere el balón y el partido.
ALAVÉS 1-1 ATLÉTICO DE MADRID | Min 46
¡Arranca la segunda parte!
ALAVÉS 1-1 ATLÉTICO DE MADRID | DESCANSO
¡Final de la primera parte! De momento, ninguno de los dos equipos ha puesto tierra de por medio en el partido. Se adelantaron los rojiblancos con un gol de Giuliano, pero pocos minutos después igualó el marcador Carlos Vicente desde el punto de penalti. Todo por decidir en la segunda.
ALAVÉS 1-1 ATLÉTICO DE MADRID | Min 45
Disparo de Pablo Barrios que se va muy alto. Volvió a probar desde fuera del área. Tres de añadido, por cierto.
ALAVÉS 1-1 ATLÉTICO DE MADRID | Min 44
El Atlético no está siendo efectivo en el último tercio. Sin rematar a puerta.
ALAVÉS 1-1 ATLÉTICO DE MADRID | Min 40
Otra amarilla, esta vez para Sorloth, por engancharse con Tenaglia.
ALAVÉS 1-1 ATLÉTICO DE MADRID | Min 39
Jugada ensayada que deja a Marcos Llorente solo cerca de la frontal, pero el disparo se va muy desviado.
ALAVÉS 1-1 ATLÉTICO DE MADRID | Min 36
Falta de Diarra, que se lleva la amarilla, por evitar un giro de Giuliano cerca del área.
ALAVÉS 1-1 ATLÉTICO DE MADRID | Min 33
Gran centro de Barrios al que no llega por muy poco Sorloth. Tenía peligro.
ALAVÉS 1-1 ATLÉTICO DE MADRID | Min 31
Centro peligrosísimo por banda izquierda del Alavés que se pasea y no acaba con un tiro limpio.
