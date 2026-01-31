Alarma con Sorloth: retirado en camilla y en el hospital tras un impacto brutal cabeza con cabeza

Alarma con Alexander Sorloth. El delantero noruego tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla al minuto 27 durante el partido entre Atlético de Madrid y Levante en el Ciutat de València, después de un fuerte choque cabeza con cabeza con el argentino Matías Moreno.

Todo ocurrió en el minuto 24, cuando Sorloth saltó en su propia área para despejar de cabeza un balón tras una falta. En el intento, colisionó violentamente con Moreno, que se disponía a rematar a portería para intentar batir a Oblak.

Tras recibir atención médica en el césped, Sorloth fue retirado en camilla y reemplazado por Julián Álvarez. Por su parte, Matías Moreno tampoco pudo seguir jugando y fue reemplazado por Manu Sánchez, aunque abandonó el césped por su propio pie y con un vendaje en la cabeza y sigue en el estadio y en vigilancia para ver cómo evoluciona, informó el Levante.

El delantero rojiblanco, eso sí, acaba de ser trasladado al hospital para someterse a las pruebas correspondientes. "Alexander Sorloth tuvo que ser sustituido como consecuencia de un traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa. El jugador ha sido trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas", apuntó el club rojiblanco.

El Atlético de Madrid y el Levante estarán pendientes en las próximas horas del estado de salud de ambos jugadores. Desde el club rojiblanco han asegurado que informarán puntualmente sobre la evolución de Sorloth, mientras que el noruego permanece bajo observación médica para descartar cualquier complicación grave. Afortunadamente, el rápido protocolo de asistencia y la atención inmediata en el campo parecen haber sido clave para evitar un desenlace más preocupante.

En ese sentido, tras el partido, Oblak señaló que "Sorloth está bien y se va a recuperar". "Es un hombre fuerte y grande, seguro que vuelve con nosotros pronto", señaló. En cambio, el 'Cholo' Simeone fue más prudente y no se quiso mojar hasta que los servicios médicos emitieran el parte médico correspondiente