Alarma para Simeone: máxima precaución con Lookman y Sorloth

El golpe en la Copa del Rey todavía resuena en el vestuario rojiblanco. La derrota frente a la Real Sociedad en la final dejó una herida profunda en el Atlético de Madrid, tanto por la forma como por el momento. El equipo de Diego Pablo Simeone compitió hasta el límite, pero acabó cediendo en un partido que se decidió en la tanda de penaltis y que terminó con la sensación de oportunidad perdida.

Más allá del resultado, también fue verdaderamente doloroso el desgaste emocional y físico. El Atlético había depositado muchas esperanzas en este título, consciente de que podía marcar el rumbo de la temporada. La caída no solo frena esa ambición, sino que obliga al equipo a recomponerse rápidamente en un calendario que no concede tregua. El vestuario quedó tocado, con gestos de frustración y tristeza tras el pitido final.

Final de Copa del Rey: Atlético de Madrid - Real Sociedad, en imágenes / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin tiempo para lamentos, el foco ya está puesto en el siguiente gran reto. La eliminatoria europea frente al Arsenal aparece en el horizonte como una prueba de máxima exigencia. El conjunto londinense atraviesa un irregular momento de forma, pero exigirá la mejor versión de los rojiblancos. Simeone deberá gestionar no solo el aspecto táctico, sino también el anímico, intentando transformar la decepción en una motivación extra.

Sin embargo, en las últimas horas han saltado las alarmas en el Atlético. Ademola Lookman y Alexander Sorloth terminaron la final de la Copa del Rey con molestias. Los servicios médicos del club les han realizado pruebas que aconsejan la máxima precaución para evitar el riesgo de lesión, por lo que seguirán un plan individualizado en los próximos días, trabajando al margen del grupo. La evolución de dichas molestias marcará su regreso a los entrenamientos con sus compañeros.

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Lookman, en la final de la Copa del Rey / EFE

Una situación que añade incertidumbre a la preparación del crucial duelo europeo. Ambos futbolistas habían ganado peso en la rotación ofensiva y su posible ausencia obligaría a Simeone a replantear alternativas en ataque. A la espera de su evolución, el Atlético cruza los dedos para recuperar efectivos y afrontar con garantías uno de los momentos clave de la temporada.