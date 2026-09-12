Alarma Julián Álvarez: podría ser baja ante la Real Sociedad

El Atlético de Madrid no puede dejarse más puntos en este inicio de campeonato. El conjunto de Diego Simeone visita este domingo a la Real Sociedad tras dos varapalos consecutivos que han generado muchas dudas en el Metropolitano, sobre todo tras la goleada sufrida ante el Athletic Club. Pero las alarmas se encendieron más todavía esta mañana con unas molestias de Julián Álvarez.

Conocía Simeone a primera hora del sábado la lesión de Pablo Barrios, que no estará disponible en San Sebastián tras acabar con molestias ante el Liverpool: "Las pruebas realizadas por los servicios médicos han confirmado que sufre una lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha".

Pero las malas noticias no cesaron ahí. Durante el entrenamiento matutino de los rojiblancos, Julián Álvarez sintió unas molestias que le impedirían también jugar frente a la Real Sociedad. La Araña, según informa 'Marca', ni siquiera completó la sesión de trabajo a las órdenes del 'Cholo' en Majadahonda y la alerta ha resonado en el vestuario.

Julián Álvarez se mostró más comprometido / EFE

Palo para su recuperación física y anímica

El posible contratiempo con Julián -el club no ha informado de ninguna lesión- por unas molestias físicas supondría un jarro de agua fría para las aspiraciones de Simeone con su gran estrella, a la que parecía estar recuperando anímicamente tras el encuentro frente al Liverpool, su primera titularidad después de un verano muy movido con su no salida al FC Barcelona.

Todo apuntaba a que el delantero argentino iba a ser titular de nuevo frente a la Real -así lo indicaban los ensayos del Cholo-, pero su situación cambia ahora por completo. Llegue o no a tiempo, probablemente deba reservarlo Simeone en cuanto a minutos de juego, sobre todo en un momento en el que sigue recuperando tono físico tras haber disfrutado de muy pocos minutos en el arranque de la temporada y haber sufrido, además, una "indisposición" de una semana.

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Si se confirma su ausencia en Anoeta, se unirá a la baja de Alexander Sorloth, por lo que Simeone llegará al encuentro con una delantera en cuadro y con la obligación de darle la titularidad al recién llegado Jonathan David, que todavía sigue con su proceso de adaptación al club y a LaLiga.