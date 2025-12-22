Alarma en el Atlético: Nico González, importante baja para Simeone con la Supercopa en el horizonte

El Atlético de Madrid encarará la época navideña con una baja tras el choque de LaLiga EA Sports de este fin de semana en Girona. Se trata de Nico González. El extremo sufrió un tirón en la parte posterior del muslo derecho en el minuto 28 del partido de este domingo en Montilivi y tuvo que ser sustituido por Conor Gallagher.

En el comunicado médico oficial del equipo, el argentino sufre una “lesión muscular en el muslo derecho, diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas a nuestro futbolista".

"La evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", añade la nota de la entidad rojiblanca. Este tipo de lesiones requieren entre dos y tres semanas de baja, dependiendo del jugador, el proceso de recuperación y el tipo de dolencia.

Por ahora, Nico, titular fijo para Simeone, será baja para el partido del 4 de enero ante la Real Sociedad en San Sebastián y es seria duda para la Supercopa de España, cuya semifinal contra el Real Madrid en Arabia Saudí está prevista para el 8 de enero.

El argentino llegó este verano al Atleti procedente de la Juventus, cedido con opción de compra. Por ahora, ha jugado 21 partidos, 15 de ellos de titular.

Aparte del centrocampista, el 'Cholo' cuenta también con la baja por lesión de Clement Lenglet, por un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Aun así, se espera que para inicios de enero, el técnico pueda recuperar a Álex Baena y a José María Giménez.