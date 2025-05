Agustín Jiménez, el hombre que puede controlar el mercado del Atleti

Carlos Bucero, director de fútbol, y Severiano García, secretario técnico del Atlético de Madrid, serán dos de los grandes protagonistas del club colchonero en el mercado de fichajes de verano. Sin embargo, pocos conocen a Agustín Jiménez, un hombre que será crucial en el futuro inmediato de la entidad rojiblanca.

Un inusual comunicado oficial del Atlético de Madrid este lunes despertó cierto revuelo en el club: “Ángel Correa tiene contrato en vigor hasta 2026. Ningún club se ha puesto en contacto con nuestra entidad para iniciar negociaciones para un posible traspaso de nuestro delantero, ni su representante nos ha trasladado ninguna oferta por el internacional argentino”, rezaba la nota colchonera.

El delantero, muy querido en el Metropolitano, se había despedido por la noche de todos con un emotivo mensaje: “Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud. Gracias al club, a mis compañeros, a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón. Siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el Atleti. ¡Gracias por tanto!”, publicó en su Instagram.

¿Y qué tiene que ver todo eso con Jiménez? El argentino es el representante de Correa, además de Rodrigo de Paul, entre otros jugadores, ambos integrantes de la plantilla del Atlético de Madrid e internacionales con Argentina. Por tanto, tiene un peso relevante dentro del mercado que se avecina para el conjunto colchonero.

El papel de Agustín Jiménez

Parece que el futuro de Correa ya está decidido. A sus 30 años, 'Angelito' está dispuesto a emprender una nueva aventura, como dejó claro en su publicación. Su salida es un hecho; simplemente, las formas de gestionar su marcha no han gustado en el club. Aun así, Simeone cuenta con él para el Mundial de Clubes, dada su capacidad como revulsivo.

Correa celebra su gol contra el Betis. / AFP7 vía Europa Press

Capaz de actuar en la punta de ataque o en el extremo derecho, Correa -autor de ocho goles y cinco asistencias esta temporada- pondrá fin a su etapa rojiblanca tras la cita en Estados Unidos. Una aventura que empezó en enero de 2015, cuando llegó desde San Lorenzo a cambio de 10,5 millones de euros.

¿Hay 'caso' De Paul?

Sin embargo, la influencia de Jiménez va más allá del caso Correa. Rodrigo de Paul, otro de sus representados, termina contrato el 30 de junio de 2026. El centrocampista, también de 30 años, está cómodo en Madrid, Simeone sigue confiando en él y el jugador está abierto a renovar.

MADRID, 21/01/2025.- El centrocampista argentino del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan hoy martes Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE / Juanjo Martín.. atletico madrid . bayer leverkusen. liga campeones 2024/2025 atletico madrid . bayer leverkusen. 07. accion. riyadh air metropolitano / JUANJO MARTIN / EFE

De hecho, no contempla mejor opción que seguir en el Atleti, aunque las ofertas podrían llegar pronto. Según varios medios italianos, el actual finalista de la Champions League, el Inter de Milán, tiene una propuesta preparada para él. Quién sabe si eso puede hacerle cambiar de opinión.

Volviendo a la situación de Correa, el Atlético de Madrid necesita ahora un jugador polivalente en ataque, con gol, proyección y que no exija ser titular indiscutible cada semana. Encontrar a un futbolista con el compromiso y la eficacia de Ángel no será sencillo.

Thiago Almada, el objetivo del Atleti, también de Jiménez

Y una vez más, Jiménez podría estar involucrado en una nueva operación. El club sigue de cerca a Thiago Almada, otro de sus representados. Desde Francia, concretamente L'Équipe, aseguran que el internacional argentino, actualmente en un Olympique de Lyon necesitado de ventas, podría acabar en el Metropolitano.

Thiago Almada, durante un partido con el Olympique Lyon / "Associated Press/LaPresse Laurent Cipriani" / LAP

El atacante, campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina, llegó al conjunto francés cedido desde Botafogo, que comparte propietario —el estadounidense John Textor— con el Lyon. Almada vería con buenos ojos su llegada al equipo rojiblanco.

Simeone podría encontrar en él la pieza polivalente en ataque que necesita para suplir la salida de Correa. Sin duda, el club colchonero y Agustín Jiménez estarán muy en contacto este verano.