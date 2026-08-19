Los aficionados del Atlético señalan a Julián con una pancarta: "El Barça y tu círculo te han engañado como a un niño caprichoso"

Pese a no estar físicamente, Julián Álvarez estuvo muy presente en el debut del Atlético de Madrid frente al recién ascendido Málaga.

La 'Araña' lleva semanas en boca de todos después de expresar su intención de cambiar de aires y, mientras Enrique Cerezo da por cerrado el caso, su seriedad en la foto oficial —en contraste con la del curso anterior— llamó especialmente la atención.

El Barcelona agotará todas sus opciones, aunque ya baraja otras alternativas para reforzar su delantera. Fuera de la convocatoria por motivos "deportivos", el argentino fue uno de los grandes protagonistas en los aledaños del Riyadh Air Metropolitano, donde unos aficionados le dedicaron una pancarta en relación con su posible fichaje por el conjunto azulgrana.

"Julián gracias por el respeto que nos estás teniendo pelotudo, el Barça y tu círculo te han engañado como un niño caprichoso", se podía leer en una pancarta que acaba con el mensaje "Nuestro Atleti por encima de todo".

El argentino, en una jornada absolutamente festiva para el hincha rojiblanco, donde se homenajeó a los cuatro campeones del mundo, no hizo acto de presencia.

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El deseo del delantero de Calchín de vestir la camiseta azulgrana no han gustado un pelo a la parroquia atlética, que ha respondido con contundencia en los prolengómenos del partido.