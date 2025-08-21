Aclamación popular para Simeone y el equipo

La Noche de Bienvenida 2025 cumplió todas las previsiones de música, luces y espectáculo, con 35.114 espectadores en la grada para arropar con entusiasmo a las plantillas del Atlético de Madrid masculino y femenino, además del Atlético Madrileño, con la aclamación popular para el entrenador Diego Simeone y el equipo.

“Tenemos un propósito todos por delante que es enorme. El crecimiento del club en el mundo es increíble. Y ese propósito lo tenemos que cuidar, lo tenemos que trabajar y estando siempre juntos vamos a poder seguir creciendo como está creciendo el Atlético de Madrid”, proclamó el técnico argentino.

“Han llegado muchos chicos nuevos, con mucha juventud, con ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Tenemos un grupo que viene trabajando desde hace bastante dentro el equipo y no tengo ninguna duda de que vamos a competir”, añadió.

“Nuestra búsqueda es que ustedes se sientan tan importantes como nosotros nos sentimos dentro del campo. Que nosotros logremos transmitirles lo que ustedes quisieran hacer si estuvieran en el lado nuestro jugando”, recalcó Simeone.

A las 22.30 horas, casi una hora después del inicio del evento, justo tras el estreno de la impresionante pantalla luminosa de 360 grados de la cubierta del estadio Riyadh Air Metropolitano, con más de 400 metros lineales, fue el momento del equipo masculino, coreados como cualquier partido, aclamados por el público cada uno. A toda potencia. Uno a uno hacia el centro del campo.

Jan Oblak, Juan Musso, José María Giménez, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marcos Llorente… Y algún pito, de repente, para Nahuel Molina, también aplaudido. Después salió Javi Galán. Y Pablo Barrios, que subió los decibelios, como antes había hecho el apellido de Llorente. Luego, Conor Gallagher, tan querido siempre por la afición. Más aún Giuliano Simeone. Y Carlos Martín, cuya continuidad está en el aire.

Y surgió Antoine Griezmann, el máximo goleador de la historia del club, con 198 goles. ‘Antoine… Griezmann’, gritó la grada. Sin ninguna duda. Unánime. Irrebatible. El apoyo fue indiscutible. Después entró en acción Alexander Sorloth… Y Julián Alvarez, la estrella del Atlético, cuando Alvarez sonó más alto que nadie desde la grada, hasta que salió Simeone.

Primero, 14 futbolistas que siguen (continúan 15, pero Koke fue presentado después) más Carlos Martín, de vuelta de su cesión en el Alavés.

Después, los siete fichajes: Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Thiago Almada, Johnny Cardoso (en la grada junto a los aficionados para emprender el recorrido hacia el medio campo), David Hancko, Giacomo Raspadori y el ‘10’, Álex Baena, el fichaje estrella del verano del Atlético. “Un auténtico mago del balón”.

Koke: "Van a llegar cosas muy importantes esta temporada"

Y llegó el momento de Koke Resurrección, leyenda con mayúsculas del Atlético, el jugador con más partidos de la historia del club, con 685 encuentros. ‘Oe, oe, oe, Koke, Koke…’ gritó el público, antes de la salida de Diego Simeone. El más aclamado de todos fue el entrenador. “Van a llegar cosas muy importantes esta temporada”, anunció el capitán a la afición.

En la grada surgió el grito de ‘Quien no salte madridista, es…’. Todo los equipos saltaron.

“Espero una gran temporada”, dijo antes el extremo Giuliano Simeone, en una “noche muy especial”.

“Estar acá con toda nuestra gente en este estadio es algo muy lindo”, expresó el futbolista, antes de dar paso a la música de Dani Fernández, que iluminó el estadio, móvil en mano la afición, previo a la salida del primer equipo masculino.

"Estoy muy feliz de estar aquí en el centro de mi templo”, resaltó el cantante, “muy nervioso”, según confesó. Disfrutó sobre el escenario en el centro del campo del césped del Metropolitano. Bajó al terreno. “Bailemos, bailemos, una vez más…”, tronó él. En plena ebullición. Y la gente.

“Va para esos chavales que en el colegio eran los raros, pero ahora somos los mejores”, expresó Dani Fernández, que recordó la inspiración de Koke Resurrección cuando le veía jugar en el filial. “Me muero por estos colores, por este escudo y por este equipo. A toda la gente que viene aquí todos los fines de semana a dejarse el alma”, añadió el cantante, al que su padre hizo del Atleti. Uno más del Metropolitano.

El Atlético Femenino, "a pelear todos los títulos"

El primer equipo femenino, entrenado por Víctor Martín y a la espera de entrar en competición el próximo 31 de agosto, domingo, ante el Espanyol, sólo ha hecho dos incorporaciones: la extremo Macarena Portales y la delantera Amaiur Sarriegi, que ya han debutado en esta pretemporada con su nuevo conjunto, que mantiene su base, nombradas una a una cuando irrumpieron sobre el terreno del Metropolitano.

Primero habló Lola Gallardo, la capitana. “Llevo ya aquí más de diez años y las noches como ésta te hacen quedarte. Es una familia y es un orgullo inmenso vestir la camiseta de este club, que tiene la mejor afición del mundo, sin duda”, remarcó.

Y después el técnico, Víctor Martín, que enfatizó la ambición de su equipo: “Pelear por todos los títulos; defender con orgullo, con compromiso y con responsabilidad este escudo y tratar de dar alegrías a esta maravillosa afición”. Es el triple objetivo.

Antes, tras la puesta en escena inicial del famoso ‘dj’ Gianluca Vacchi, con 23 millones de seguidores en ‘Instagram’, camiseta del Atlético puesta (la segunda equipación azul eléctrico), entre el juego de luces, el desfile lo inició el Atlético Madrileño, nombrados uno a uno hasta la apoteosis desatada por Fernando Torres, adorado y aclamado.

“Fernando…”, gritó el presentador. “Torres”, exclamó toda la grada, que coreó su nombre. Es una leyenda del club, goleador 129 veces en 403 partidos con el primer equipo en dos etapas (de 2000 a 2007 y de 2015 a 2018) y al frente del filial de Primera RFEF desde la pasada temporada, cuando subió desde el juvenil de División de Honor.

“Siempre es un placer volver a casa. Siempre es especial pisar el césped de nuestra casa y estar aquí con toda nuestra gente. Para mí, por supuesto, que he crecido aquí. Siempre es especial. Para mí y para este grupo de extraordinarios futbolistas que sueñan algún día estar delante de todos vosotros jugando en este estadio. Es una noche muy especial”, destacó Fernando Torres.