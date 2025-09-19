Se acelera la venta del Atlético de Madrid: 2.500 millones de euros, en juego

Novedades importantes en el Atlético de Madrid. Según avanzó el medio la 'Expansión', a gestora de capital riesgo estadounidense Apollo Global Management está en negociaciones avanzadas para la adquisición de una participación mayoritaria del club 'colchonero'.

Este fondo de capital, que valora el 100% del club en alrededor de 2.500 millones de euros, ya ha entablado conversaciones con Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Ares y Quantum Pacific para comprar una participación superior al 50% de la entidad rojiblanca.

De acuerdo con la información del medio citado, los cuatro socios actuales se mantendrían en el accionariado como minoritarios, aunque todavía "no hay un acuerdo cerrado entre las partes, que descartan hacer comentarios al respecto de la transacción. No hay garantías de que se vaya a alcanzar un acuerdo próximamente".

En estos momentos, Atlético HoldCo, formada por las acciones de Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo -presidente del club- y a la que se sumó el fondo estadounidense Ares mediante una ampliación de capital en 2021 (tiene un 33,96 por ciento de esa sociedad), es la accionista mayoritaria del Atlético de Madrid con el 70,47 por ciento de los títulos.

Por su parte, Quantum Pacific Group, propiedad del empresario israelí Idan Ofer, posee un 27,84 % de las acciones del Atlético de Madrid. El resto del capital se encuentra repartido entre diversos accionistas minoritarios.

Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid / EFE

Estas conversaciones no cogen por sorpresa porque la entidad madrileña siempre está en constante búsqueda más músculo financiero para seguir compitiendo entre los 'gigantes' europeos, como ya expresó Miguel Ángel Gil Marín en una entrevista a los medios oficiales del club el pasado 1 de agosto.

“Hacer inversiones en jugadores al mismo tiempo que invertimos en el nuevo estadio fue complicado. La financiación de un estadio no se amortiza de un año para otro, requiere varios años para hacerlo posible. Para ello, llevamos a cabo una ampliación de capital en 2021 de más de 120 millones de euros”, anunció en ese momento Gil Marín.