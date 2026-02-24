Se acaba la paciencia con Julián Álvarez: ¡pitos en el Metropolitano!

Es evidente que no está siendo una temporada sencilla para Julián Álvarez. Tras completar una campaña sobresaliente el año pasado, marcada por su consolidación y adaptación en otro campeonato, el presente curso dista mucho de aquel nivel.

La ‘Araña’ atraviesa un bache de forma que le está impidiendo marcar diferencias con la regularidad que se espera de un futbolista de su jerarquía. Lejos de su mejor versión, su impacto en el juego y su capacidad para ser decisivo en los momentos clave han disminuido, generando un debate creciente sobre su rendimiento.

En ese contexto, durante el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Brujas, correspondiente a la ronda de ‘play off’ de la Champions League, Julián Álvarez recibió una pitada significativa del público del Metropolitano. Tras una pérdida de balón, los aficionados expresaron su desaprobación hacia el argentino, en lo que fue una advertencia por su rendimiento insuficiente.

Posteriormente, al ser sustituido en el minuto 58, algunos aplausos llegaron de parte de la afición colchonera, aunque de manera tibia. Su partido, en términos generales, no fue convincente. Apenas aportó al juego ofensivo del equipo dirigido por el ‘Cholo’ Simeone y se mantuvo lejos de la influencia que se esperaba de él en los momentos decisivos.

Es la primera vez que Julián Álvarez recibe una pitada de tal intensidad, un gesto que refleja la creciente frustración de la afición rojiblanca. Su rendimiento irregular a lo largo de la temporada, sumado a los continuos rumores que lo sitúan lejos del Atlético de Madrid el próximo verano, está empezando a erosionar la paciencia de los seguidores.

De cara al futuro, la presión sobre Julián Álvarez seguirá siendo un tema clave. La afición y la dirección técnica esperan que el delantero recupere su mejor versión y demuestre por qué llegó al Atlético de Madrid como una de sus grandes apuestas. Sin embargo, si los altibajos persisten y los rumores de salida se consolidan, el argentino podría enfrentar un final de temporada marcado por la crítica y la incertidumbre sobre su continuidad en el club.

Julián y el Barça

El director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, puso fin a los rumores sobre posibles movimientos en el mercado antes del partido de Champions League contra el Club Brugge KV en el Metropolitano. El dirigente rojiblanco aseguró que el club no tiene constancia de un supuesto acuerdo de Julián Álvarez "con ningún precandidato ni candidato a la presidencia del Barcelona".

Al ser preguntado de manera específica por Julián Álvarez y los rumores procedentes de Barcelona, Alemany fue tajante: "Julián es jugador del Atlético. El Atlético tiene muy buenos jugadores y muchos clubes interesados en ellos, pero no hemos hablado con nadie, ni precandidatos ni candidatos, ni del Barcelona, ni con nadie".