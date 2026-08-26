Yuri Berchiche estalla contra el CTA: "Es lamentable"

Como no podía ser de otra manera, la polémica no ha tardado en hacer acto de presencia en LaLiga EA Sports, pues ya en la primera jornada del campeonato algunos jugadores han mostrado su descontento con las decisiones tanto de los colegiados como del VAR.

Es el caso de Yuri Berchiche, futbolista del Athletic Club, el cual se mostró completamente indignado en sus redes sociales al reconocer el programa del CTA 'Tiempo de Revisión' que realmente no debió ser expulsado en el enfrentamiento ante el Sevilla. El enfado se acentúa todavía más por cómo la decisión incorrecta del árbitro condicionó el duelo, ya que los andaluces terminaron imponiéndose en San Mamés por 1-3, haciendo valer su superioridad numérica desde el inicio del encuentro.

"Todavía duele mucho más..."

Después de una temporada decepcionante en la que el conjunto vasco fracasó estrepitosamente en su regreso a la UEFA Champions League y, además, no logró siquiera la clasificación a competiciones europeas, los rojiblancos tenían la intención de renovar ilusiones y sumar los tres puntos en el primer envite de la campaña. Sin embargo, la misión se complicó sobremanera cuando Soto Grado decidió expulsar a Yuri por cortar lo que interpretó como una ocasión manifiesta de gol.

No obstante, lo cierto es que Sierra, futbolista del Sevilla, ya había perdido el control del esférico antes de recibir el rodillazo del jugador vasco, por lo que, sin el control del balón, no debía catalogarse como ocasión manifiesta. Así, la polémica se ha acentuado todavía más al reconocer 'Tiempo de Revisión' el error de Soto Grado y que el VAR debía corregir la decisión.

De esta manera, el propio protagonista se ha pronunciado en sus redes sociales para hacer notar su descontento. "Después de ver el vídeo y leer vuestro veredicto, todavía duele mucho más lo que tuve que pagar yo y, en consecuencia y, lo más importante, mi equipo, que se quedó con un hombre menos desde el minuto 12. ¡100 % injusto! Eso sí, el que va a terminar pagando la consecuencia de no poder jugar el siguiente partido voy a ser yo. Lamentable", sentenció Yuri Berchiche, lamentando tener que perderse el difícil partido de la segunda jornada ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, puesto que comenzar la competición doméstica con cero puntos de seis posibles sería un inicio poco esperanzador para su afición.