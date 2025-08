Yeray vuelve a los terrenos de juego de la mano de Muniain

Yeray Alvarez of Athletic Club in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Athletic Club and CA Osasuna at San Mames Stadium on March 30, 2025 in Bilbao, Spain. AFP7 30/03/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Athletic Club de Bilbao v CA Osasuna - La Liga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press